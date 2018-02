AmÃ©lioration des performances : La DGSN investit dans la ressource humaine

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) compte investir davantage dans la ressource humaine, pour améliorer constamment les performances de la police nationale, a affirmé, hier à Tlemcen, le directeur du Musée central de la police Akid-Lotfi d’Alger. Animant une conférence au pôle universitaire de Mansourah sur l’histoire et l’expérience de la police algérienne, le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim a indiqué que la DGSN accorde un intérêt particulier à la ressource humaine qui s’est vue dotée de l’ensemble des moyens, équipements et formation, entre autres, sans oublier le volet socioprofessionnel pour ses agents et cadres en vue de leur permettre d’assurer pleinement leurs missions de protection des personnes et des biens.

Entamant son intervention par un historique sur la police, le directeur du musée a rappelé que les premières traces de l’existence de ce corps remontent à 203 avant l’ère chrétienne en Numidie (Constantine actuellement), le conférencier a indiqué que cette police a évolué, au fil des civilisations et périodes, précisant que ce sont les Fatimides qui ont utilisé pour la première fois les brigades canines pour lutter contre la criminalité, notamment le vol de cheptels. Les Zianides (1235-1554) ont insufflé d’énormes avancées à la police, surtout du temps d’Abou Hamou Thani, qui, dans son livre écrit en 1363, a prodigué de nombreux conseils à son fils et héritier Abou Tachfine, entre autres l’ouverture de rapport de permanence nocturne pour s’imprégner de l’état de la nation. Après les périodes ottomane et coloniale, le conférencier a signalé que les quatre premières promotions d’officiers de la police algérienne ont été formées entre 1958 et 1962 au Caire, soit les 40 premiers cadres de la DGSN, dont le premier directeur, Mohamed Medjad, a pris ses fonctions le 22 juillet 1962. Cette date a été déclarée Fête nationale de la police. Le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim a également rappelé que la ville de Tlemcen abritait, en cette période, la plus ancienne école de formation de police, d’où est sortie, en 1963, la première promotion de la police des frontières. Cette école a été ensuite reconvertie en lycée Ahmed-Benzekri. Depuis l’indépendance, la police algérienne a été dirigée par douze Directeurs généraux qui ont contribué au développement de ce corps, pour être au service de l’État et de son peuple.

Le commissaire divisionnaire Chawki Abdelkrim a également rappelé que la première promotion d’inspectrices de police algérienne est sortie en 1975 de l’École supérieure de la police. Le conférencier a longuement évoqué la période difficile qu’a vécue l’Algérie, marquée par la décennie noire, notamment de 1995 à 2010, et qui a permis à ce corps d’acquérir une grande expérience dans la lutte contre le terrorisme. Selon le conférencier, une autre étape a débuté en 2010 et a été couronnée par de grandes avancées dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et l’amélioration des conditions d’exercice et de vie socioprofessionnelle des éléments de la police. «L’expérience algérienne est enseignée partout dans le monde», a-t-il souligné. Le commissaire divisionnaire n’a pas manqué de mettre en exergue le renforcement des canaux de communication au sein de la DGSN et avec les citoyens, dans le cadre de la police de proximité, faisant savoir que la DGSN «compte énormément sur les diplômés de l’université algérienne qui apporteront une valeur ajoutée à ce corps». Le conférencier a rappelé que la DGSN a non seulement contribué aux efforts de lutte contre la criminalité avec Interpol, mais aussi dans la création d’Afripol, dont le siège est abrité à Alger et qu’elle est présidée par le son Directeur général, le général major Abdelghani Hamel. (APS)