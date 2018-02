RÃ©union de la Haute commission du prix Naif de la sÃ©curitÃ© arabe : M. Hamel Ã  Riyadh

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, prendra part, aujourd’hui à Riyadh, aux travaux de la réunion de la Haute commission du Prix Naif de la sécurité arabe, organisée sous le parrainage du secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI).

La Haute commission du Prix Naif de la sécurité arabe a été instituée, à l’occasion de la 32e session du Conseil des ministres arabe de l’Intérieur, abritée par l’Algérie en 2015, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les membres de la commission auront à évaluer, lors de cette réunion de deux jours, les contributions, à titre institutionnel et individuel, pour la distinction de personnalités illustres ayant accompli de grandes réalisations et contribué au maintien de la sécurité et de la paix arabes. En concrétisation des efforts de réalisation de la sécurité arabe commune fondée sur les mécanismes de coopération et de complémentarité en la matière, la police algérienne ne ménagera aucun effort pour renforcer la coopération policière arabe et l’échange d’expériences, tout en œuvrant à la promotion des initiatives et de la production intellectuelle visant à renforcer la sécurité dans les sociétés», précise la même source. Le général major, Abdelghani Hamel, avait été désigné en tant que membre de la Haute commission du Prix Naif de la sécurité arabe, à l’occasion de la tenue de la 32e session du CMAI. (APS)