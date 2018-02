Lâ€™ambassadeur de Palestine : Â« Lâ€™AlgÃ©rie nâ€™a pas changÃ© sa position Â»

L’ambassadeur de Palestine, Louay Aissa, a réitéré, hier à Alger, que «l’Algérie n’a pas été influencée par la pression étrangère et n’a jamais changé de position vis-à-vis de la question palestinienne, contrairement à certains pays». Lors d’une session de dialogue et de discussion sur la question palestinienne organisée à l’APN, l’ambassadeur a indiqué qu’ une «politique générale cible la Palestine».

S’agissant des exactions subies par le peuple palestinien, il a remis en cause le rôle des organisations internationales et de la société civile, évoquant la situation difficile sur le territoire palestinien, notamment à Ghaza. Il a également rappelé «la difficulté d’amasser les 222 millions d’euros restants pour réaliser une centrale de dessalement d’eau de mer au profit des habitants de Ghaza».

En ce qui concerne l’évolution de la cause à l’échelle internationale, le conférencier a fait savoir que le président de l’Autorité palestinienne «prononcera un discours le 20 février prochain à l’ONU», malgré les empêchements de l’occupant. Il rappellera que les «Etats-Unis n’ont aucun rôle dans la médiation entre l’Etat palestinien et l’occupant». Lors de son allocution, l’ambassadeur déplorera le «conflit injustifiable» entre le peuple, malgré la réconciliation entre les Palestiniens, qualifiant cet acte de «déshonorant».



La diplomatie parlementaire a des répercussions constitutionnelles



Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l'APN, Abdelhamid Si Afif, a réitéré que la diplomatie parlementaire a des répercussions constitutionnelles à l’échelle internationale, cela est dû à la Constitution consensuelle révisée par le Président de la République en 2016. A cette occasion, il a réitéré le soutien absolu de l’Algérie au peuple et à la cause palestiniens.

Les questions des députés se sont concentrées sur l’évolution de la cause palestinienne à l’échelle régionale et internationale et la position des pays arabes sur El Qods. Les députés ont réaffirmé leur soutien au dialogue inter-palestinien, exhortant les dirigeants à travers le monde à «unir leurs voix pour soutenir le peuple palestinien dans son droit à l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods pour capitale», affirmant que «la ville d'El Qods était et demeurera la capitale de l'Etat palestinien».

Hichem Hamza