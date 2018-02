Visite de courtoisie de lâ€™ambassadeur du Royaume-Uni

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Alger, M. Barry Robert Lowen, a été reçu hier par le Président-Directeur Général d’El Moudjahid dans une visite de courtoisie. L’entretien a permis d’évoquer nombre de sujets, dont celui des relations bilatérales et la perspective de leur renforcement à l’avenir.

R. N.