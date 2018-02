AlgÃ©rie-CorÃ©e du Sud : M. Bouhadja salue les relations stratÃ©giques

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a salué hier les relations stratégiques entre l'Algérie et la Corée du Sud, soulignant la complémentarité entre les potentialités économiques de l'Algérie et les capacités scientifiques et humaines de la Corée du Sud, a indiqué un communiqué de l'APN.

Le président de l'APN, qui recevait l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, a salué «les relations stratégiques entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel», soulignant «la complémentarité entre les potentialités économiques de l'Algérie et les capacités scientifiques et humaines de la Corée du Sud», a précisé la même source.

M. Bouhadja a rappelé que la politique extérieure de l'Algérie «repose sur des principes immuables, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect des traités internationaux et le règlement pacifique des conflits», précisant qu'il s'agit de «constantes irréversibles. Après avoir présenté ses sincères condoléances à M. Bouhadja suite au décès de son compagnon d'arme, le moudjahid Amar Benaouda, et exprimé son profond respect pour la Révolution algérienne

et la lutte du peuple algérien, l'ambassadeur de Corée du Sud a mis en exergue l'intérêt de son pays pour le renforcement des relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire.

Le président de l'APN a, par ailleurs, adressé ses remerciements à la délégation d'enseignants de l'Institut des affaires du Moyen-Orient de l'Université de Myongji, qui accompagne l'ambassadeur de la République de Corée, pour avoir traduit la Constitution algérienne de 2016 en coréen.