NaÃ¢ma : Manteau blanc sur les rÃ©gions sahariennes

Un manteau blanc éphémère a recouvert les dunes de sable de la Zone d’expansion touristique de Sidi Boudjemâa, dans la commune d’Ain Sefra, au sud de la wilaya de Nâama. La neige a également recouvert d’une fine couche les monts d’Aissa, Makhthar et Merghad avant de fondre hier matin.

Les intempéries, enregistrées dans la wilaya de Nâama, depuis lundi après-midi et qui se sont poursuivis jusqu’à mardi matin, ont entraîné une baisse sensible de la température atteignant moins 6 degrés, d’où les chutes de neige et de verglas, qui ont couvert toute la wilaya, jusqu’à dans les zones sahariennes et à la frontière avec la wilaya de Béchar, selon la station météorologique locale. De fortes chutes de neige ont été enregistrées lundi soir sur les hauteurs des communes de Mekmen Benamar, Ain Benkhelil et Sfisifa, alors que le sud de la wilaya n’a été touché que par de faibles chutes de neige, selon les données des services météorologiques. Ces changements climatiques ont suscité une véritable curiosité chez les jeunes de ces régions qui ont immortalisé ce spectacle féerique à l’aide de leurs appareils photos. C’est la troisième fois que ces bouleversements climatiques rares se produisent, déjà en 2017 et en 2018, rappelle-t-on. (APS)