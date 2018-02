Tizi Ouzou : Trois axes routiers fermÃ©s

Les chutes de neige qui affectaient depuis hier les localités de hautes altitudes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont provoqué quelques désagréments pour la circulation automobile pour cause d’amoncellement d’importantes quantités de poudreuses et des glissements sur certains axes routiers. En effet, trois axes des routes étaient coupés à la circulation dans certaines communes de la wilaya. Il s'agit des communes d’Ath Yenni et d’Iboudrarène, reliant toutes les deux la wilaya de Bouira, qui sont bloquées à la circulation, suite au cumul de neige au niveau du col de Tizi N'Kouilel, respectivement au niveau de la RN 30 et RN 33, la commune d’Aïn El-Hammam à hauteur du col Tirourda, à la RN n°15 qui relie cette commune à la wilaya de Bouira et enfin la commune de Iferhounène au niveau du col Tizi Chelata au niveau du chemin de wilaya 253 reliant la commune Illiten à la wilaya de Béjaia. Ces trois cols situés à plus de 1.000 mètres d’altitude sont souvent coupés à chaque précipitation de neige, faut-il le rappeler. La circulation était également difficile et parfois périlleuse dans plusieurs localités de hautes montagnes durant la matinée d’hier avant de devenir quasiment normale à la fin de la même matinée. Hormis ces désagréments minimes, les précipitations de pluie et de neige n’ont pas causé de dégâts ni encore moins de problèmes de pénuries en produits alimentaires et bonbonnes de gaz butane tant la circulation était fluide sur la majorité du réseau routier de la wilaya. Selon le bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie (ONM) les chutes de neige continueront d’affecter les reliefs de la wilaya dépassant les 900 mètres d'altitude jusqu’à 21 heures de la nuit d’hier et l’épaisseur de la poudreuse devait atteindre plus de 15 centimètres.

Bel. Adrar