Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Lâ€™envers de la neige

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a eu enfin son manteau blanc qui lui sied tant en hiver. Ce manteau, qui l’a couvert entièrement, était incrusté de vert en certains endroits. Ce qui l’a rendu encore plus belle.

Les habitants qui rêvaient de ce spectacle depuis quelques mois sont sortis pour l’admirer. Le froid qui l’accompagnait ne les a pas empêchés de profiter du paysage qui a garni villes et villages. Parés eux aussi d’habits de circonstance, ils ont joué, ri et pris des photos pour immortaliser ces moments de bonheur. Ils étaient d’autant plus joyeux que la neige, qui a constitué ce manteau, doit renforcer une fois fondue les rivières et les sources. Le spectre de la sécheresse qu’il craignait s’éloigne grâce à cette bonté de Dieu qui est synonyme d’augmentation des ressources hydriques et d’irrigation en eau douce les terres. Les agriculteurs de la région qui comptent sur la pluviosité pour développer leur activité ont apprécié cet apport qui vient après les labours semailles. Mais la couverture des routes par la neige n’a pas manqué de perturber la circulation automobile dans la wilaya, même si elle n’a pas bloqué les principaux axes. C’est ainsi que l’autoroute Est-Ouest est restée ouverte. Mais les automobilistes devaient rester prudents à cause de la formation de la neige mais aussi du fait du caractère glissant de certains tronçons comme celui de Zennouna entre El Achir et Mansourah. Il faut dire que les services concernés par le dégagement des routes, comme la DTP et la protection civile, aidés par la gendarmerie nationale, ont effectué de rondes continues le long du tronçon qui traverse la wilaya, et se sont arrangés pour éviter l’amoncellement de neige. Salage et passage des chasse-neige ont permis aux usagers d’emprunter cet axe sans incident. Ces services, qui étaient sur tous les fronts dès l’aube, ont empêché également le blocage des autres routes touchées par ce phénomène comme la RN 60, au niveau de la localité de Slatna, la RN5 à Ain Defla, la RN 76 entre Zemmoura et la frontière avec la wilaya de Sétif, le chemin de wilaya 42 sud à Ghilassa, le chemin de wilaya 43 à Theniet Nasr, le chemin de wilaya 44 à Djaafra. Tous ces axes étaient ouverts mais difficiles d’accès, d’autant que la neige continuaient de tomber dans ces endroits. C’était le cas aussi pour les chemins communaux qui lient El Hamadia à Rabta au sud et El Hamadia à Haraza et Bendaoud à l’ouest. Cette situation a eu des effets directs sur le transport public qui a connu un retard certain pour la plupart des lignes. Beaucoup de fonctionnaires n’ont pas se rendre à leurs postes normalement. Les étudiants aussi. Notons que l’approvisionnement des localités qui se trouvent sur ces routes n’a pas été altéré assurent les services de la wilaya où une cellule de crise a été installée pour suivre la situation. Cette cellule composée par les représentants des différentes directions concernées par cette dernière comme la protection civile, le commerce et l’énergie a pour mission de trouver sur place des solutions qui pourraient se poser aux habitants de ces localités.

F. D.