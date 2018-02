Froid et flocons de neige sur les hautes plaines sÃ©tifiennes : Satisfaction des agriculteurs

Il neige de nouveau sur Sétif au moment où le mercure est descendu jusqu’à moins 5 degrés ces derniers jours annonçant de ce fait le retour d’un hiver rigoureux sur les hautes plaines sétifiennes.

Dans une wilaya à vocation essentiellement agricole, ces chutes de neige qui ont touché en grande partie les zones montagneuses du nord de la wilaya et celles du sud avant de s’étendre hier au premières heures de la matinée aux grandes cités urbaines à l’instar de la ville de Sétif qui a retrouvé enfin ses couleurs hivernales, n’ont pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction au sein des population.

Autant chez les nombreux agriculteurs de cette wilaya céréalière où ces chutes de neige interviennent après l’achèvement d’une campagne labours semailles qui s’est déroulée dans de bonnes conditions et permis d’emblaver cette année plus de 197.100 hectares, que les habitants de bien des communes urbaines qui ont été affectées par le stress hydrique de l’été dernier, le sentiment qui prévaut est marqué par beaucoup d’espoir et de sérénité de toutes ces populations qui ont tenue à fêter l’événement en revenant, aux traditions culinaires d’antan.

«Notre sentiment est d’autant plus grand que ces chutes de neige arrivent à point nommé et au grand bonheur des agriculteurs et céréaliculteurs de cette wilaya. L’impact attendu n’en sera que positif et nous permettra dans les jours à venir d’entamer les opérations d’entretien de la céréaliculture», souligne Ali Zerargua, directeur de wilaya des services agricoles.

L’autre volet non moins important inhérent à l’alimentation en eau potable, qui fait actuellement l’objet de grands chantiers avancés à l’effet de compenser des déficits qui sont liés aux faibles précipitations enregistrées dans cette wilaya et permettre aux populations des localités affectées l’été dernier par ce stress hydrique de passer le mois de Ramadhan et la saison estivale dans de bonnes conditions, ne sera pas sans connaître l’impact positif attendu avec le remplissage du nouveau barrage de Maouène qui constitue un maillon fort des grands transferts et de la stratégie mise en place pour l’alimentation de ces populations.

Il reste cependant que ces intempéries n’ont pas été sans causer quelques désagréments sur certains axes routiers, des chemins de wilaya et des chemins communaux notamment sur les hauteurs du nord-ouest et du sud de cette wilaya. Des routes qui par tradition ont toujours été les premières à être affectées par les chutes de neige. Par ailleurs toutes les dispositions nécessaires ont été mises en œuvre au niveau de cette wilaya pour leur ouverture et porter l’assistance traditionnelle aux populations.

F. Zoghbi