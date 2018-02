CrÃ©ation de nouvelles exploitations agricoles et dâ€™Ã©levage : Attribution de 800.000 hectares

Afin de faciliter le travail des commissions de wilaya, instituées pour le traitement des dossiers de conversion du droit de jouissance en droit de concession des terres agricoles du domaine privé de l’État, une instruction interministérielle est désormais en vigueur en termes d’assouplissement et de facilitation des commissions de wilaya qui font face à certains problèmes dans le règlement des dossiers du foncier agricole.

À cet effet, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, lors d’une réunion d’évaluation avec les cadres du secteurs, notamment les directeurs des services agricoles, les directeurs de wilaya de l’ONTA, a instruit ces derniers à «jouer pleinement leur rôle» dans l’accompagnement des investisseurs. Il a surtout insisté sur l’impératif de parachever l’opération de conversion des droits de jouissance en droit de concession, tout comme il a mis en relief la nécessité de concrétiser l’action d’assainissement du foncier agricole, déjà entamée depuis plus de cinq mois. Mettant l’accent sur les avancements enregistrés dans le cadre du Plan d’action du gouvernement, en cours de mise en œuvre, M. Bouazghi a plaidé dans le sens de mieux encourager les participants à poursuivre la dynamique impulsée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Parmi les mesures prises aux plans législatif et réglementaire, M. Bouazghi a cité les dispositifs d’accès au foncier agricole sous ses différentes formes, en vue de la promotion de l’investissement agricole, par l’attribution de plus 800.000 hectares, dans le cadre de la concession pour la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage, ou par le dispositif d’accès à la propriété foncière, dont près de 900.000 hectares ont également fait l’objet d’attribution. Malgré cela, affirme le ministre, «les résultats demeurent en deçà de nos attentes».

Il a précisé que «l’accroissement de la surface agricole utile passe nécessairement par la promotion de l’investissement agricole», ce qui sous-entend, également, la préservation des terres agricoles contre toute tentative d’abandon ou de détournement de vocation. Le ministre a précisé que «la loi favorise la régulation de cette problématique, pourvu qu’il y ait l’implication de tous les efforts qui peuvent rendre service au secteur, mais aussi à l’économie nationale».

En rappelant que 250.000 hectares font l’objet de récupération, le responsable du secteur a insisté sur l’importance des efforts consentis par les commissions locales, qui «doivent» se poursuivre, pour «inciter davantage les exploitants à travailler réellement leurs terres, faute de quoi ils seront résiliés et déchus».

Par ailleurs, et par la même occasion, M. Bouazghi a abordé les dernières mesures prises par son département ministériel en vue de faciliter l’accès au foncier agricole, en l’occurrence ceux qui concernent l’investissement, le traitement des 9.000 dossiers de conversion restés en instance au niveau des commissions de wilaya, ainsi que celles relatives aux procédures de mise en œuvre du droit de concession.

