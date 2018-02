Ressources en eau : Les barrages remplis Ã  plus de 53%

Le taux de remplissage des barrages a atteint plus de 53%, une situation meilleure que l’année précédente, assure le directeur central, chargé de l’alimentation en eau au ministère des Ressources en eau.

«L’Invité de la rédaction», de la radio Chaîne III, M. Smaïl Amirouche, a indiqué que l’année hydrologique 2017-2018 s’annonce plutôt bonne, grâce aux fortes pluies observées à travers le pays, précisant que les mois les plus pluvieux sont février et mars. Le responsable informe en outre que les quantités de ressources stockées au niveau des barrages «ne participent qu’à hauteur de 33 à 35% à l’approvisionnement en eau potable des citoyens». Il ajoute que «50% des besoins proviennent habituellement des forages et entre 15 à 17% des dessalements d’eau de mer». «La part de dessalement s’accroît d’année en année», a-t-il dit, ajoutant que les deux projets de réalisation de grandes stations de dessalement d’eau de mer, dans la wilaya d’El-Tarf et à Zéralda, à l’ouest d’Alger, viendront soutenir davantage l’alimentation en eau potable dans les régions limitrophes. Les deux stations sont d’une capacité de 300.000 m3/jour pour chacune d’elle. Celle qui sera réalisée dans la wilaya d’El-Tarf sera appelée, indique le même responsable, «à renforcer et à sécuriser l’alimentation en eau potable d’une large zone géographique de l’est du pays». «La deuxième station sera installée à Zéralda, à l’ouest d’Alger, et elle sera destinée à sécuriser et à stabiliser l’alimentation H24 de la partie ouest d’Alger et dans la wilaya de Blida qui connaît un déficit structurel en ressources hydriques», a-t-il ajouté.

Le représentant du ministère des Ressources en eau a rappelé en outre que l’Algérie compte onze grandes stations opérationnelles de dessalement de l’eau de mer. Le volume global de ces stations est de 770 millions de m3/an, représentant 17% de la production nationale d’eau potable. Leur réalisation a nécessité une enveloppe de trois milliards de dollars. L’hôte de la radio nationale affirme que le ministère des Ressources en eau mise particulièrement sur le dessalement, rappelant que l’Algérie est un pays aride sur 90% de sa superficie et semi-aride sur le reste. «La nature ne nous donne qu’environ 19 milliards de mètres cubes/an, une situation obligeant à mobiliser des ressources alternatives, telles que celles tirées du dessalement, pour combler ce déficit naturel des précipitations», a-t-il indiqué.



79 barrages réalisés à travers le pays



M. Smaïl Amirouche a souligné par ailleurs que le recours à l’épuration des eaux usées et à la réutilisation des eaux épurés dans l’irrigation est une solution que les pouvoirs publics ont adoptée depuis 2002, période qui a enregistré une sécheresse sans précédent.

Il signale, par ailleurs, que 79 barrages ont, jusqu’ici, été réalisés en divers endroits du territoire du pays, et que le 81e, situé dans la wilaya de Médéa, devrait entrer en exploitation dans près d’un mois.

L’objectif, dit-il, vise à mobiliser une capacité de retenue d’eau se situant entre 8,6 à 8,7 milliards de mètres cubes.

Il relève, d’autre part, qu’en dépit de «quelques problèmes dans certaines zones éparses», 73% de la population est alimentée en eau «au quotidien et avec des plages horaires confortables», dont 35% le sont, selon lui, de manière permanente.

Par ailleurs, M. Amirouche a révélé que l’augmentation de la tarification de l’eau potable n’est pas à l’ordre de jour, car «l’eau est l’un des produits que l’État soutient, on est sur une tarification moyenne de 22 da/m3, au lieu de 70 da».

Faisant part des efforts entrepris par le ministère , il a affirmé qu’une alimentation en eau potable sera assurée, quotidiennement, avant l’été prochain, «dans le maximum de communes».

Sarah A. Benali Cherif