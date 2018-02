Dâ€™une capacitÃ© de 20.000 vÃ©hicules par an : Un pÃ´le de conversion au GPL bientÃ´t a Oran

«Un important pôle de conversion au GPL carburant d’une capacité de 20.000 véhicules par an sera réalisé, avant la fin du 1er semestre 2018, dans la wilaya d’Oran.» C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, M. Mustapha Nouri, Directeur GPLc à Naftal. S’exprimant au cours d’une conférence organisée par l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’énergie (APRUE), dédiée à «La conversion de véhicules au GPLc et les perspectives de son développement», M. Nouri a indiqué que les études de réalisation de ce pôle sont bien avancées, qui devrait être mis en service au cours du premier trimestre de l’année 2019. «La promotion du GPL figure parmi les priorités de Naftal qui est en train de procéder à la généralisation de l’installation du kit Sirghaz, à travers la création de nouveaux centres». Le programme prévoit l’acquisition de 720 nouvelles citernes GPL qui viendront renforcer les 750 autres citernes déjà existantes, à travers l’ensemble du territoire national. Il a également évoqué la réduction des délais d’installation des kits GPL/c de 60 jours en 2017, à 30 jours en 2018, pour arriver à 15 jours seulement en 2019, faisant part de la volonté de procéder à la fabrication de ces kits en Algérie. «Les discussions sont en cours avec la société BAG, filiale de Naftal, pour fabriquer localement les kits GPL», a-t-il dit. Pour sa part, M. Mohamed Salah Bouzeriba, Directeur général de l’APRUE, a fait savoir que plus de 41% de la consommation de l’énergie finale est destinée au secteur des transports, qui constitue, selon ses termes, l’un des secteurs les plus énergivores, à côté du bâtiment et de l’industrie. Selon M. Bouzeriba, le secteur des transports dépend à 96% des hydrocarbures liquides, précisant de ce fait que le GPL carburant ne représente qu’une infime partie, soit 15% seulement. M. Bouzeriba a indiqué que ce taux demeure en deçà des ambitions, eu égard aux potentialités que recèle l’Algérie, mettant l’accent, au passage, sur la nécessité de développer à grande échelle le GPL carburant. À ce sujet, il a relevé le regain d’intérêt pour l’utilisation du GPL carburant, qui s’est traduit, ces deux dernières années, par la conversion de 100.000 véhicules, précisant que le parc de véhiculés roulant au GPL à fin 2017 a été estimé à près de 325.000 unités, pour une consommation globale de près de 407.000 tonnes de GPL/c.



Conversion de 500.000 véhicules à l’horizon 2021



Dans ce sillage, M. Bouzeriba a souligné l’importance du Programme national de maîtrise de l’énergie, qui prévoit, entre autres objectifs, d’appuyer le développement actuel du GPLc. Il a, à cet effet, annoncé la conversion, dans le cadre de ce programme, de plus de 500.000 véhicules essence en 2021 et de plus de 1.1 million d’autres à l’horizon 2030.

Pour sa part, le directeur de la division Régulation économique à l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), M. Samir Houghlaouene, s’est penché sur les mesures incitatives pour le développement et la généralisation de l’utilisation du GPL comme carburant. Dans sa présentation, M. Houghlaouene a évoqué la signature d’une convention, entre NAFTAL et l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), portant création de micro-entreprises spécialisées dans la conversion de véhicules au GPL. «Naftal a formé 10 techniciens-installateurs GPL-c dans 10 wilayas-pilotes», a-t-il informé. Et d’ajouter que le ministère de l’Énergie a adressé une lettre aux constructeurs automobiles en Algérie, pour la production d’un quota annuel de 10% de véhicules à motorisation essence équipés d’un kit GPL-c.

Le représentant de l’ARH a souligné l’importance de la généralisation de l’utilisation du GPL pour l’économie nationale, ajoutant que la mise en œuvre du programme de conversion de véhicules au GPL à l’horizon 2030, permet une économie nette de 2.19 milliards de dollars. De son côté, le directeur des projets à l’APRUE, M. Kamel Dali, a mis l’accent sur l’importance de la communication, pour promouvoir l’utilisation du GPL en Algérie, précisant que chaque personne qui procédera à la conversion de son véhicule au GPL carburant bénéficiera d’un soutien financier de 50% du montant global sur l’installation du kit GPL.

Kamélia Hadjib