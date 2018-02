Le prÃ©sident du conseil de lâ€™ordre des mÃ©decins Ã  notre forum : Â« nÃ©cessitÃ© dâ€™un dialogue constant Â»

Le président du Conseil de l’Ordre des médecins a plaidé, hier au Forum d’El Moudjahid, et comme dernier recours, en faveur de l’intervention du Chef de l’État, en tant que garant de la sécurité et de la stabilité du pays, pour mettre fin au conflit qui oppose les 15.000 médecins résidents, en grève depuis plus de deux mois, et la tutelle. Comme il appelle à la tenue d’un Conseil interministériel, pour régler un problème devenu récurent.

Le président du Conseil de l’Ordre des médecins a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que l’instance qu’il préside, en tant qu’organe de conciliation, et le Conseil national des droits de l’homme ont saisi le ministère de la Santé, pour jouer le rôle de médiateur, dans le but de trouver une issue au bras de fer qui oppose les 15.000 médecins résidents protestataires à la tutelle, mais aucune suite n’a été donnée à cette doléance. C’est pour cette raison que l’intervention du Président de la République est plus que nécessaire, pour le bien du secteur de la Santé et pour les malades pénalisés par un affrontement qui peut être réglé par les voies du dialogue, d’une manière constante et efficace. le docteur Mohamed Berkani Bekkat trouve anormal que les discussions se fassent d’une manière discontinue. Tout en mettant en cause la composante de la commission en charge de ce dossier, il dit que «si l’on veut régler un problème, il faut s’asseoir autour de la table, le temps qu’il faut, et non pas décider de se voir deux jours par semaine». Si le président du Conseil de l’Ordre des médecins qualifie les revendications de la Coordination des médecins résidents algériens (CARMA), de légitimes en grande partie, toutefois, il n’est pas d’accord avec celle qui a trait à l’abrogation du service civile. À ce propos, il dit que la formule actuelle est un «échec», car elle a montré ses limites, d’où le besoin de sa révision et de sa correction. Dans ce sillage, il veut que le service civil devienne volontaire, mais cela ne peut se faire à court terme. Comme début, il préconise un semi-service volontaire, où les concernés peuvent bénéficier de rétributions à la mesure de la région où ils vont exercer. Et ce sont les walis et les P/APC qui doivent définir leurs besoins, et par la même occasion afficher leurs propositions en matière de droits sociaux, de salaires et d’avantages. En contrepartie, ils exigeront une obligation de résultats, via des contrats de performance. En un mot simple, le docteur Bekkat ne veut pas que les affectations se fassent d’une manière aléatoire, mais en fonction des besoins de chaque wilaya. Mais, au fait, cette proposition rappelle la décision du Premier ministre concernant la prime d'installation accordée par les collectivités locales aux médecins résidents, dans le cadre du service civil. Pour le conférencier, selon les ouï-dire, elle est minime (20.000 DA). Et qu’en est-il de la réduction de la liste des spécialités concernées par cette mesure ? Là aussi, le président du Conseil n’adhère pas. Car il estime, qu’aujourd’hui, il faut créer le besoin à l’intérieur du pays, pour justement éviter ce flux de malades qui se déverse sur les grandes villes, et notamment à Alger. une ville, où l’hôpital Mustapha-Pacha s’est retrouvé comme l’hôpital de l’Algérie, incapable de répondre à tous les besoins. Dans ce sens, il appelle à la création d’hôpitaux de référence au nord du pays, avec une hiérarchisation des soins.

Des équipes pluridisciplinaires doivent exister dans toutes les wilayas, capables de prendre en charge, en nombre et en qualité, les malades, pour ainsi régler les problèmes localement. Seuls les cas compliqués doivent être adressés à des services hyperspécialisés. Parmi les revendications du CARMA, que le docteur juge justes et justifiées, celles portant sur la formation de qualité et la révision du statut général du médecin résident. Pour la première, le président du Conseil dit que cela fait des années que des voix, émanant de la corporation, s’élèvent pour réclamer le numerus clausus (quota autorisé de candidats à une filière universitaire, il est déterminé par l’autorité concernée en fonction des besoins à pourvoir). Et, aussi, la révision des formations au sein des hôpitaux, comme il est primordial d’instaurer un module de la langue française, car la majorité des étudiants ne maîtrisent pas cette langue.Pour ce qui est de la révision du statut général, c’est une revendication des plus légitimes, car, pour le moment, pendant 5 ans, ils ne sont ni étudiants ni médecins, alors qu’ils sont inscrits au tableau du Conseil de l’Ordre. Et c’est la révision qui leur permettra de bénéficier des œuvres sociales. Chose qui va de soit, puisqu’ils cotisent. Autre point partagé par le docteur Bekkat, celui des biologistes cliniciens qui ne sont pas autorisés à s’installer dans le privé. «Toutes ces revendications peuvent, souligne notre invité, être réglées. Pour peu que le dialogue soit mené d’une manière constante et efficiente.»

Ceci dans le but de préserver les droits des malades. Il faut dire que le docteur Bekkat, qui exerce depuis plus de 40 ans, n’arrive pas à comprendre que la santé, dans notre pays, soit «malade». «Il est vrai que l’ on a usé et abusé de ce qualificatif, mais il n’y a pas de réponses, surtout, dit-il, que le pays dispose d’un grand nombre de structures de santé, d’un nombre très important de médecins formés en Algérie, d’ailleurs on dépasse de loin le ratio fixé par l’OMS.» Le diagnostic du docteur Bekkat est sans appel : cette situation est due au fait que le secteur a fonctionné, selon lui, «sans une feuille de route, qui prend en compte la population, les maladies actuelles, les maladies chroniques, les maladies à venir... ».

Nora Chergui