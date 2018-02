GrÃ©vistes de lâ€™Ã‰ducation : DÃ©but dâ€™application des procÃ©dures administratives

Le ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé, hier à Alger, le début de l’application des procédures administratives relatives au licenciement des enseignants grévistes, ayant refusé de regagner leur poste de travail après la décision de justice qualifiant d’«illégale» leur grève. Concernant les mesures prises à l’encontre des enseignants grévistes, la ministre a affirmé, lors du Forum de la radio nationale, qu’«il n’est plus question de ponctions sur salaires, mais de mises en demeure avant le licenciement, s’ils ne se conforment pas à la loi et refusent encore de rejoindre leur poste de travail».

Mme Benghebrit a relevé, à ce propos, que le nombre des enseignants grévistes n’a cessé de diminuer depuis le début du débrayage, le 30 janvier.

La ministre a assuré que les ponctions sur salaires seront maintenues. «La loi est claire à ce sujet. Tout salaire doit être justifié par un travail effectué», a-t-elle indiqué. Les retenues sur salaire sont d’ailleurs l’un des deux points d’achoppement avec le CNAPESTE. La seconde revendication concerne la concrétisation des procès-verbaux signés par les directeurs de l’éducation de Blida et de Béjaïa relatifs au droit de mobilité non fixée dans le temps.

Sur ce point, Mme Benghebrit a souligné que le seul PV reconnu est celui de 2015, et, du reste, accessible sur le site web du ministère. Pour l’invitée du Forum de la radio nationale, la grève illimitée du Cnapeste est «illégale» et ne repose sur aucun fondement juridique. Elle affirme même que ce syndicat ne respecte même pas le code du travail et qualifie «de hors la loi», toute organisation syndicale qui agit de la sorte. «Il est très difficile de répondre à des mensonges. Le Cnapeste induit en erreur l’opinion publique, alors qu’il n’est même pas signataire de la charte de l’éthique de novembre 2015.

La grève illimitée a été lancée il y a une semaine seulement. Ce qui nous préoccupe, c’est plutôt la situation qui prévaut à Blida et à Béjaïa où les cours sont perturbés depuis fin novembre 2017. Nous allons tout mettre en œuvre pour rattraper le retard en engageant des mesures d’urgence», a indiqué la ministre.

«Je pense qu’il est encore trop tôt pour parler d’une année blanche, d’autant que depuis le 30 janvier, la courbe des grévistes est en baisse régulière, quoique la grève, aussi minime soit-elle, a des répercussions psychologiques très négatives sur les élèves et leurs parents», ajoute-t-elle.

«J’espère qu’avec le dialogue et la concertation, nous arriverons à mettre fin au débrayage. Mais je le redis encore une fois, je ne peux rencontrer ce syndicat tant qu’il ne gèle pas la grève», a-t-elle ajouté. À Blida et à Béjaïa, il a été décidé de faire appel aux enseignants vacataires, mais aussi aux retraités et aux inspecteurs.

Mme Benghebrit a évoqué la possibilité, pour les élèves de 3e année secondaire, d’avoir accès aux cours sur le site web de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance. «Le gouvernement est mobilisé pour faire réussir les examens décisifs», a-t-elle soutenu.

Concernant les «allégations» de certains syndicats sur de «prétendues» pressions et autres intimidations qu’ils auraient subies dans leur activité syndicale, la ministre s’est montrée «étonnée» de ces accusations et a fait remarquer que ces organisations «travaillent à l’aise». «Elles bénéficient des sièges pour se réunir, et lorsqu’il y a une grève, les syndicalistes ne font pas objet de retenue sur salaire. «Où sont ces intimidations dont ils parlent ?» s’est-elle interrogée.

Pour la ministre de l’Éducation, le CNAPESTE «a exploité un droit constitutionnel», pour recourir à une grève ouverte, un concept qui n’a pas d’existence dans le code du travail, qui lui encadre la grève, rappelant aux grévistes que «le métier d’enseignant implique l’intégrité, l’exemplarité et l’engagement».

