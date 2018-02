Batna : Deux grenades dÃ©truites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit le 5 février 2018, deux grenades à Batna (5e Région militaire)», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services des douanes, ont appréhendé, lors de deux opérations distinctes, menées à Relizane et Mascara (2e RM), trois narcotrafiquants en possession de huit kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 9.977 unités de différentes boissons à Relizane, Tiaret (2e RM), El Oued et Biskra (4e RM)». Par ailleurs, 21 migrants clandestins de différentes nationalités «ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar et El Oued», rapporte également le communiqué. (APS)