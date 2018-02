Projet de loi sur le commerce Ã©lectronique : Mme Houda Faraoun : Â« garantir le dÃ©veloppement des transactions Â»

La ministre de la Poste et des Télécommunications des technologies et du Numérique, Mme Imane-Houda Faraoun, a présenté hier, le projet de loi sur le commerce électronique, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) tenue sous l’égide de son président M. Said Bouhadja. La ministre a mis en exergue l’importance de l’encadrement du commerce électronique qui constitue une priorité.

Elle a plaidé en faveur de la mise en place d’une plateforme juridique adapté et en mesure de garantir le développement des transactions commerciales électroniques. Le projet de loi définit les règles générales relatives au commerce électronique des marchandises et des services. La mise en place d’un système législatif, qui encadre le commerce électronique, s’inscrit dans le cadre des dispositions qui visent à instaurer un climat de confiance nécessaire au développement et à la généralisation des transactions électroniques, ce qui entraînera un impact certain sur la promotion de l’économie numérique. Ce système juridique s’inscrit au diapason de la politique nationale d’édification d’une société d’information qui facilite l’accès aux marchandises et services à distance à travers la communication électronique. Selon la ministre, l’activité électronique constitue, au même titre, une revendication récurrente exprimée par les différentes parties concernées du domaine économique, à savoir, les commerçants, les artisans les établissements financiers et autres. «Le développement de cette activité devrait contribuer à la création de richesse et de l’emploi non sans consolider la croissance des autres services y afférents», a-t-elle indiqué. Le projet de loi sur le commerce électronique vient combler, ajoute-t-elle, le vide constaté jusque-là dans l’arsenal juridique national en matière de signature de contrat entre l’opérateur économique et le client, à travers les supports électroniques ainsi que dans le domaine du paiement électronique. «Ce projet de loi vient également consolider et conforter les dispositions législatives et organisationnelles en vigueur, qui s’applique aux transactions commerciales, aux conditions de l’exercice de l’activité commerciale, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes», fera savoir Mme Houda Faraoun.

En vertu de l’article 43 de la Constitution, «la liberté du commerce est reconnue et s’exerce dans le cadre de la loi. L’Etat, dans le cadre de l’exercice de ses missions souveraines, veille à améliorer le climat des affaires et encourage sans distinction l’essor des entreprises au service du développement économique nationale et prend en charge la régulation du marché».

Partant de ces principes constitutionnels fondamentaux, le projet de loi vise l’encadrement et l’organisation de cette activité qui est en mesure de fournir la marchandise et les services à distance et à travers la communication électronique. Selon la ministre, la protection du citoyen des transactions illégales, malhonnêtes et frauduleuses pouvant résulter des transactions électroniques demeure, en effet, un des objectifs inscrits en premières lignes dans ce projet de loi. «Ces dispositions définissent le champ d’application de la loi relative au commerce électronique des services et des marchandises ainsi que les domaines où il est strictement interdit, la commercialisation des marchandises et services à travers la communication électronique, notamment les services et marchandises illégales ou celles qui sont soumises à un cadre juridique particulier tel que les médicaments et les équipements sensibles», a encore expliqué la ministre.

Afin de faciliter l’application des dispositions de cette loi, les définitions et concepts juridiques utilisés dans cette loi ont été, indique-t- elle, mis en place conformément aux normes internationales dans le domaine du commerce électronique. Au sujet des conditions de l’exercice de l’activité du commerce électronique à travers les moyens de communication électronique, cette dernière s’exerce en toute liberté dans le cadre de la loi. «Le projet de loi stipule que l’inscription au niveau du registre du commerce et la publication d’un site électronique hébergé en Algérie, sont deux conditions fondamentales dont on ne peut s’en passer», précise-t-elle. Aussi, le projet de loi définit les conditions afférentes à l’élaboration du contrat numérique, les informations qui doivent être incluses dans ce document et l’offre commerciale à travers la communication électronique. Concernant les engagements des parties contractantes, et afin de garantir des transactions électroniques intègres et transparentes, préservant les droits des parties contractantes, notamment les consommateurs, le projet de loi définit clairement les engagements et responsabilités de ces parties.

Salima Ettaouhria