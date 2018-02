Conjoncture : La solution doit Ãªtre Ã©conomique

La modération de la facture des importations est une préoccupation tout à fait légitime au moment où l’Algérie a besoin de ressources pour maintenir sa croissance. Une démarche toute aussi indiquée, dans cette phase où, il va falloir maîtriser les dépenses et préserver les équilibres financiers du pays. Aussi, différentes mesures ont été initiées par les pouvoirs publics au cours de cette dernière décennie pour freiner, un tant soit peu, les flux des importations tout en veillant à préserver l’outil de production. L’enjeu étant la sauvegarde de l’emploi, la continuité de l’approvisionnement du marché, et enfin la préservation du pouvoir d’achat du citoyen. Cependant, comme il fallait s’y attendre, les dispositions prises à cet effet n’ont pas eu l’impact attendu. Le système des licences «a non seulement montré ses limites mais c’est aussi un système bureaucratique et manquant de transparence, sans compter qu’il a engendré parfois des problèmes d’approvisionnement». Les aveux du ministre du Commerce sur les difficultés à contenir les flux des importations, en dépit des différentes mesures prises durant ces dernières années, incitent, en définitive, et en toute légitimité, à s’interroger sur leur efficience. M. Mohamed Benméradi précise que les contraintes à ce niveau sont multiples et nombreuses. En premier lieu, «le système de subventions indirectes et involontaires des importations» fait qu’avec le taux de change actuel l'Etat se voit subventionner à perte les importations, dans le sens où il n’a pas parité, entre devises et dinars, au détriment de la banque bien évidemment. De surcroît, «les produits importés sont très souvent subventionnés dans leur pays d'origine». Ce qui explique cette préférence pour les opérateurs nationaux de recourir à leur importation que de les produire localement. Le deuxième élément qui concoure à la persistance du niveau des importations à un seuil élevé réside, selon le ministre, dans l’incapacité du secteur industriel privé de réaliser la diversification et de contribuer à la couverture de la demande nationale. En plus d’une «très faible» production, l’essentiel des investissements du secteur privé ont été focalisés sur les services et le bâtiment, mais très peu dans l’industrie». Il y a lieu de noter aussi, la levée de la suspension des importations dans deux ou trois ans, une décision dictée par la loi régissant le commerce extérieur et qui autorise les gouvernements à geler provisoirement les importations dans certaines situations. Les 851 produits concernés par les mesures restrictives à l'importation sont ainsi «temporairement» suspendus jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements. Mais cette «trêve», relativement courte, ne pourra être bénéfique à l’Algérie que si les conditions de relance sont réunies pour permettre de substituer aux importations de certains produits et intrants. Ce constat fait par le ministre du Commerce est édifiant à plus d’un titre : «les investissements consentis en Algérie depuis des années tournent seulement entre 20% et 25% de leurs capacités du fait que les entreprises, qui interviennent en aval, ne recourent souvent pas aux produits fabriqués localement», au moment où, les importations représentent 80% du chiffre d'affaires de l'industrie nationale, avoue M. Benméradi qui plaide, par conséquent, la nécessité «d’ajustements économiques visant à mieux intégrer l'économie domestique». Nous savons tous que le pays est doté d’un grand potentiel à l’export, hors hydrocarbures, qu’il dispose d’importantes capacités lui permettant de bâtir une industrie compétitive et de substitution à l’importation. Des atouts qu’il va falloir déployer au service des objectifs de diversification de l’économie nationale par la relance et le soutien, en priorité, des activités productives, la constitution d’une offre exportable durable et de qualité, ainsi que le réaménagement des institutions d’encadrement, et des instruments de promotion et d’appui aux exportations, hors hydrocarbures, pour un meilleur accompagnement des exportateurs. Dès lors qu’il y a volonté de sortir de la dépendance des hydrocarbures, la solution doit être avant tout économique.

D. Akila