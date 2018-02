Cession de ses parts Ã  des partenaires : Sonatrach dÃ©ment

La compagnie nationale Sonatrach a démenti l’information relayée dans certains médias selon laquelle elle serait en discussions avec des partenaires pour céder des parts et changer le contrôle de certaines de ses filiales.

«Suite à l’entretien accordé lundi par le vice-président Activité Exploration et Production de Sonatrach, Salah Mekmouche, à une émission de la radio nationale, Sonatrach dément formellement l’information relayée dans certains médias selon laquelle Sonatrach serait en discussion avec des partenaires pour céder des parts de l’entreprise ainsi que le changement de contrôle de certaines de ses filiales», précise mardi le groupe pétrolier national dans un communiqué.

À ce propos, Sonatrach indique qu’en relation avec la question relative à la décision de certains partenaires de quitter I’Algérie, «le vice-président Exploration et Production a précisé que plusieurs opportunités de coopération étaient en cours de discussions avec des partenaires déjà présents en Algérie ou avec de nouveaux partenaires». Le communiqué ajoute que le même responsable a précisé que «Sonatrach continue à exploiter son domaine minier avec ses partenaires historiques et reste favorable à construire de nouveaux partenariats avec des sociétés activant dans le domaine pétrolier déjà pré-qualifiées par Alnaft». Dans ce sens, le communiqué souligne que «les questions relatives à l’ouverture du capital de l’entreprise, de cession d’actions dans les filiales ou de modification de la règle 51/49%, n’ont jamais été évoquées dans l’entretien accordé par le vice-président Activité Exploration et Production à cette chaîne de la radio nationale».