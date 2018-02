M. Guitouni reÃ§u hier par le Premier ministre qatari : OpportunitÃ©s dâ€™investissement et perspectives de coopÃ©ration dans le domaine Ã©nergÃ©tique

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a été reçu hier à Doha (Qatar) par le Premier ministre qatari, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, avec qui il a évoqué les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie.

Les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations bilatérales entre les deux pays et se sont également entretenues sur les opportunités d’investissement et les perspectives de coopération, en particulier dans les domaines pétrolier et gazier, précise la même source. Le Premier ministre qatari a notamment évoqué le futur méga-complexe sidérurgique de la zone de Bellara (wilaya de Jijel) comme étant «un exemple de la teneur stratégique des relations entre l’Algérie et le Qatar», note la même source. M. Guitouni et le Premier ministre qatari se sont félicités, par ailleurs, des efforts conjoints des deux pays dans le cadre de la déclaration Opep et non Opep en vue de stabiliser les marchés pétroliers sur le moyen et long termes ainsi que dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Pour rappel, M. Guitouni, qui est accompagné du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et de hauts cadres du ministère, est en visite de travail au Qatar à l’invitation du ministre qatari de l’Energie et de l’industrie, M. Mohamed Saleh al-Sada. Cette visite est consacrée à l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Qatar dans le domaine énergétique et les perspectives de développement. Les opportunités d’investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays sont également abordées par les deux parties.

M. Mustapha s’est aussi entretenu avec le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (Gas Exporting Countries Forum-GECF),

M. Yury P. Sentyurin, sur le projet de mise en place de l’Institut de recherche du gaz du GECF en Algérie.

Durant cette entrevue, les deux parties ont ainsi examiné la feuille de route élaborée par le GECF en vue de mettre en œuvre la décision d’implémenter l’institut de recherche du gaz en Algérie dans les meilleurs délais. (APS)