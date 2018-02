Regard : Les AlgÃ©riens, moins Â« verts Â» ? Pas si sÃ»r !

Qui a dit que l’Algérie tournait le dos aux énergies alternatives ou encore au développement durable ? C’est même ridicule et insensé de penser que nous sommes moins «verts» que les autres ou carrément anti- environnement. En fait, nous aussi, nous commençons à nous familiariser avec l’irréversible passage à l’utilisation des énergies propres, sans doute moins coûteuses et moins polluantes. Laissons de côté les programmes nationaux et les dossiers volumineux soigneusement élaborés pour réaliser cette transition impérative, et concentrons-nous sur ces beaux exemples qui ne méritent point d’être occultés. C’est une vérité déconcertante confirmée, tous les jours, par toutes ces entreprises qui ont pris ce chemin, pour réduire leur consommation en énergie électrique, d’une part, et donc, pour des raisons liées au management et au marketing commercial, mais également, d’autre part, pour dire non tout simplement, au recours systématique et inconditionnel aux énergies fossiles qui ne sont d’ailleurs pas renouvelables. Dernièrement, c’est une banque française installée en Algérie qui ne rate pas le train des technologies vertes et du développement durable. Cette dernière, en effet, a mis son agence dans l’une des wilayas du Sud, récemment, au panneau solaire. Une autre pierre apportée à l’édifice d’un monde sans dégâts naturels. Cette dernière, à vrai dire, met la main à la pâte et ralliant, bien entendu, tous ces «green», pour plaider, elle aussi, en faveur de l’option des énergies écologiques, devenue aujourd’hui incontournable pour allier efficacité économique et environnementale. En tout cas, à travers cette révision du mix énergétique de nombreux organismes, quand bien même il resterait beaucoup à faire dans ce domaine, est une preuve tangible de la volonté de nos opérateurs de favoriser le recours aux ressources naturelles, notamment le soleil, pour faire tourner leurs entités. Les panneaux solaires préservent — c’est un fait, et c’est tant mieux — notre environnement, qui en a vu jusque-là des vertes et des pas mûres, avec toutes ces saletés déversées dans la nature, devenues une menace réelle pour notre santé.

Samia D.