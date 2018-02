Protection civile : 2.446 interventions en janvier Ã  Tizi Ouzou

Les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont effectué, durant le mois de janvier, pas moins de 2.446 interventions, dont 1.532 consistent en des opérations de secours et d’évacuation, selon le bilan mensuel des activités opérationnelles des unités de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, rendu public lundi dernier. Durant ce mois de janvier, il a été procédé au secours et à l’évacuation de 271 blessés, 1.293 malades et 14 décédés aux différents hôpitaux de la wilaya, selon le même bilan. Les mêmes services sont intervenus durant la période indiquée, pour le secours et l’évacuation de 106 personnes blessées et 3 décédées dans 123 accidents de la circulation survenus sur plusieurs axes routiers de la région, a-t-on indiqué de même source.

Comme il a été fait état de l’enregistrement, pendant la même période, de 41 incendies de diverses natures et de 14 personnes secourues par les services de la Protection civile, qui ont également recensé pour la période considérée 580 opérations diverses dans lesquelles 9 personnes ont été tuées et 31 autres blessées, selon toujours le bilan des activités de la Protection civile.

Bel. Adrar