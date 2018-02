Police de lâ€™urbanisme et de lâ€™environnement : Une institution Ã  renforcer

Sécurité, tranquillité et salubrité, telles sont les principales missions de la police de l'urbanisme et de l'environnement. Créé en 1982, en premier lieu dans la wilaya d’Alger, pour être ensuite institué sur tout le territoire, ce corps œuvre à faire appliquer les lois relatives à la protection de l'environnement, à la préservation de l'hygiène et de la santé publique, tout en assurant une action de proximité avec tous les acteurs pour ancrer la culture d'un environnement durable et améliorer le cadre de vie de la population. Les unités de la police de l'urbanisme et de l'environnement œuvrent actuellement, en coordination avec les services techniques locaux, à faire appliquer les lois en matière de protection de l'environnement et de l'urbanisme, dans le cadre du respect des textes organisant ces interventions. Elles contribuent également à coordonner l'action avec la société civile et les autorités locales, pour organiser des campagnes de sensibilisation visant à ancrer et à promouvoir la culture environnementale chez des citoyens, notamment les jeunes, et à préserver l'aspect esthétique des villes. Ces unités veillent, entre autres, à lutter contre la pollution et les nuisances sonores, à réduire les déchets dans les lieux publics, sur le littoral et les oueds, à mettre un terme à l'utilisation des eaux polluées dans l'activité agricole et à réduire les infractions urbanistiques, notamment en ce qui concerne les projets de constructions sans permis.

Dans son action, la police de l'urbanisme et de l'environnement se réfère à plusieurs textes de lois, à l'instar de la loi 05-04 datée de 2004 relative à l'aménagement et à l'urbanisme, la loi relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, la loi relative à la protection et à la valorisation du littoral datée de 2005 et la loi relative à l'hygiène et à la santé publique et des lois relatives à la protection des forets et des espaces verts.

F. L.