Protection de lâ€™environnement : Les dÃ©charges publiques dans le collimateur

L’ampleur prise par le phénomène des décharges sauvages dans la wilaya d’Alger a fait réagir la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, qui a procédé, durant le mois précédent, à l’éradication de pas moins de 80 endroits anarchiques.

Ainsi, 528 interventions concernant le dépôt anarchique des déchets et la non-conformité à la règlementation et 30 autres opérations pour déversement d'ordures, d'eaux usées et autres déchets sur la voie publique ont été effectuées durant le mois de janvier dernier par ce corps de sécurité qui décide de sévir afin de faire valoir les lois bafouées en toute impunité.

Après avoir mis en avant le rôle important du citoyen en matière de signalement des infractions liées à l'environnement, particulièrement le rejet sauvage des déchets, les services de la sûreté réagissent et interpellent les fauteurs, notamment ceux qui se rendent coupables de jet et abandon de déchets inertes.

Si autrefois les déchets étaient composés de matières naturelles facilement biodégradables, ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec des résidus partiellement toxiques que la nature n’est plus capable d’éliminer.

C’est pourquoi, cette pratique de la décharge sauvage est devenue l’une des principales causes de la pollution des sols, des eaux et de l’air, et donc des ressources vitales.

Plus de 3.000 décharges sauvages répertoriées

Plus de 3.000 décharges sauvages sont répertoriées en Algérie, dont 350 au niveau des 40 grandes villes du pays, et pas moins de 1.000 dans la seule wilaya d’Alger, représentant une superficie totale de 150.000 hectares et une quasi-inexistence de contrôle sur aucune d’elles. Il faut dire que certaines attitudes peu civiques des populations qui déversent des ordures ménagères n’importe comment, sans respect des règles d’hygiène, encouragent la multiplication de ce genre d’endroits anarchiques, notamment des mini-décharges érigées en pleine ville. Pourtant, à travers la politique engagée par le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, il a été mis en place une batterie de lois encadrant l'environnement dans lequel vit l'être humain. Ces dispositions comptent également renforcer l'aménagement du territoire, lequel accorde une attention particulière à la protection de l'environnement, et ce depuis que les villes se sont développées d'une manière rapide influant par la suite sur l'espace urbain et rural…

Malheureusement, «les points noirs» sont difficiles à éliminer... Ces tableaux malsains qu’offre ce spectacle ravageur de ces dépotoirs où ordures et déchets sont jetés pêle-mêle sur des montagnes, des plages et autres sites, sont désolants pour la vue et nocifs pour la santé. Est-il tellement difficile de se débarrasser et d’éradiquer une décharge sauvage ? Est-il tout aussi difficile de mettre en place un centre d’enfouissement technique ? N’est-il pas temps de réfléchir sur la manière dont doivent se faire la collecte et le tri des déchets ? Cette manière permettra non seulement d’éviter de déverser n’importe quand et n’importe comment tous les résidus en un seul endroit, mais aussi de revaloriser un tas de déchets et même de fabriquer du compost.

Examen des modalités de réactivation des projets de recyclage

Pourtant, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zahra Zerouati, a répondu à toutes ces questions devant les députés, en annonçant que des études ont été lancées pour mettre en place de nouveaux mécanismes permettant de réduire les quantités de déchets destinées aux décharges publiques. Elle a fait état de la possibilité de réduire de 50%, les quantités de déchets destinées aux décharges publiques, en mettant en place les mécanismes adéquats pour le recyclage des déchets solides. «Nous ne pouvons continuer à polluer davantage notre environnement au vu des engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre», a-t-elle souligné, précisant que le secteur s’attelle à l’examen des modalités de réactivation des projets de recyclage. Dans ce cadre, le secteur a programmé 188 projets de Centres d’enfouissement technique (CET), dont 89 ont été réalisés.

L’application stricte de la loi

Sur un autre plan, l’application stricte de la loi a été rendue nécessaire, en raison d’un certain nombre de facteurs, à savoir la détérioration de l’état des espaces verts, la pollution des eaux de mer et de la qualité de l’air, le recul de la biodiversité, la désertification, l’apparition du phénomène des bidonvilles dans certains endroits...

Ce tas de facteurs, faut-il le rappeler, a concouru à l’apparition d’une situation qui n’est pas sans grand danger pour l’environnement, mais aussi sur le plan socioéconomique.

À titre d’exemple, la protection des espaces verts qui perdent davantage de terrain demeure une des priorités de la wilaya d’Alger. Les chiffres de cette dernière indiquent que la capitale comptait 900 ha d’espaces verts en 1978. Aujourd'hui, elle n'en compte qu’une quarantaine d’hectares. Cette réduction alarmante est essentiellement liée au développement sauvage de l'urbanisme au niveau de différentes communes de la capitale et à l'absence de contrôle durant, notamment, les années 1990, ce qui a ouvert la voie à toutes sortes d'agression sur les espaces verts, ainsi que les surfaces agricoles.

Pourtant, la présence de verdure dans les centres urbains joue un rôle important dans le bien-être de la population. Elle améliore la santé et le cadre de la vie, comme elle participe à la préservation de l'équilibre écologique et climatique, et assure des fonctions esthétiques, au grand bonheur des citadins !

Farida Larbi