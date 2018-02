Le Coin du copiste : Que deviennent nos antiquaires ?

Leurs boutiques sont parfois au coin d’une rue, les vitres enduites de poussière... les fins connaisseurs savent où elles se trouvent depuis des lustres mais personne ne sait qu’elles sont en réalité des vraies cavernes d’Ali Baba, tant les objets anciens faisant partie du patrimoine sont des pièces uniques dont les propriétaires de générations lointaines ont bradé la valeur inestimable pour quelques sous. Alors que sous d’autres cieux, ces commerces sont devenus très à la mode et connaissent un extraordinaire regain d’intérêt faisant l’objet de l’attention des collectionneurs fleurissant autour des marchés et que ces véritables objets d’art subissent un toilettage qui les remets au goût du jour pour décorer les maisons des particuliers, en Algérie les antiquaires, qui ont une clientèle réduite de quelques passionnés d’histoire et de touristes qui viennent faire leur plein de provisions, se retrouvent hélas isolés dans quelques quartiers de la capitale et persistent et signent pour ne pas baisser les rideaux. On pu retrouver sur un média électronique un article intéressant concernant la situation des antiquaires d’Alger, et l’un d’entre eux a bien voulu exposer la situation de ces commerçants dont l’activité qui pourrait se révéler très lucrative, étant éminemment historique et culturelle puisqu’il ne faut pas oublier qu’il s’agit là de précieuses collections d’objets d’art, n’attire pas l’attention des collectivités locales : «Le nombre de magasins implantés à Alger est ‘’insuffisant’’ pour contenir toute cette activité», estime Ghenai Mohammed Amine, antiquaire, pour qui la création d’un village artistique est à même d’offrir un espace aux artisans spécialisés en dinanderie, en menuiserie artistique, en argent et autres, car «les objets anciens nécessitent des opérations de restauration et de rénovation». C’est pour cette raison que les collectionneurs d’objets d’art et d’antiquité dans la wilaya d’Alger aspirent à promouvoir leur activité à la faveur d’un village artistique ou d’un espace «liaison» pour être au contact des différents artisans. Une démarche originale qui pourra faire sortir ces derniers— sachant que la Chambre de l’Artisanat d’Alger leur délivre une carte d’artisan— de l’anonymat même s’ils organisent pour ce faire des expositions dans des places publiques et autres sites historiques pour ce faire connaitre du public :

«Patiemment, M. Hmitouche redonne une seconde vie à des objets en cuivre et fabrique parfois des modèles rares ou perdus, à l’instar des poignés de portes, des chandeliers européens ou orientaux et des grands plateaux ottomans. Cet autodidacte a pu se constituer un nombre important d’antiquités et devenir, à son tour, collectionneur d’objets anciens en cuivre.» Un autre antiquaire, qui exhibe une collection qu’il qualifie de «patrimoine humain», montre une lampe à huile datant de 1860, et l’on comprend qu’en dehors de la datation et de l’estimation de la pièce, il importe pour ce corps de métier, qui est avant tout un choix artistique, de s’organiser en réseau national.

L. Graba