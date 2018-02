Mourad Senouci, Directeur du thÃ©Ã¢tre rÃ©gional dâ€™Oran : Â« Il faut rendre le thÃ©Ã¢tre Ã  sa citÃ© Â»

Depuis sa nomination à la tête de sa direction en juillet 2017, le Théâtre régional Abdelkader-Alloula s’impose comme le principal animateur de l’activité culturelle à Oran. Plus qu’un théâtre, l’Opéra d’Oran est en train de retrouver sa véritable vocation… L’institution propose au public oranais, des concerts de chants lyriques, de grandes pièces théâtrales dans les deux langues nationales, des stand-up, du ballet artistique, de la chorégraphie et bientôt un spectacle de rue. Dans cet entretien, le directeur du Théâtre régional Abdelkader-Alloula, Mourad Senouci, nous livre les secrets de cette «douce révolution», et nous dévoile en exclusivité certains de ses futurs projets.

El Moudjahid : Quel était votre constat sur la situation du Théâtre régional d’Oran, au lendemain de votre désignation à la tête de sa direction, en juillet dernier, et quelle démarche avez-vous adoptée pour arriver à de tels résultats ?

Mourad Senouci : Tout d’abord, il faut retenir un élément très important. Je suis quelqu’un qui connaît bien ce théâtre, j’y ai toujours vécu. Je suis monté sur ses planches en 1980 alors que j’étais encore lycéen et ma relation avec lui n’a jamais cessé pendant tout le reste de ma carrière professionnelle. Il y a aussi le fait que j’ai eu une expérience dans la gestion qui a duré 15 ans (gestion du personnel, coaching, mangement etc.). Troisième élément, j’ai toujours eu une coopérative qui a fonctionné en autofinancement et sur des rapports marchands. Ainsi, je voyais ce qui pouvait être fait et ce qui ne le pouvait pas. Enfin, un autre point important aussi, quand j’ai pris ce théâtre il était en état correct, sans dettes et avec une marge financière qui me permettait de commencer le boulot à l’aise. Le plus important dans tout ça, je l’ai pris avec un personnel formé notamment dans la machinerie et la technique. Et tout ça, c’est aussi le travail de mon prédécesseur. Après, il était tout à fait clair que j’avais ma propre vision adaptée à la nouvelle réalité du théâtre «faire du théâtre une institution débrouillarde». Sinon, j’ai ramené avec moi tout mon expérience, mon parcours, mes réseaux, mon potentiel relationnel … Bref, j’ai mis tout ça au service du théâtre. Ma plus grande réussite est que le personnel a tout de suite adhéré à ma démarche et à ma vision, et c’est cela qui nous a permis d’avancer rapidement.



Quel est le premier chantier auquel vous vous êtes attaqué ?

Il faut dire que j’ai pris deux mois pour faire un constat détaillé sur la situation, et il était clair pour moi qu’il fallait lancer aussitôt que possible l’activité et faire savoir aux gens qu’il se passe des choses au théâtre. D’ailleurs parmi les premiers objectifs que je me suis fixés, est que le théâtre devient un centre d’intérêt de la ville et qu’il soit au cœur de la city et qu’il parle au maximum au gens, et c’est pour cette raison que nous avons proposé des programmes variés, car ma conviction et qu’il n’y a pas un public mais des publics pour lesquels il fallait penser à des activités différentes et avec leurs supports. Ainsi nous avons élaboré un programme spécial enfants, et en s’adressant à ces derniers on s’adresse aussi à leurs parents. Nous nous sommes adressés aussi à la jeunesse à travers les stand-up pour lesquels nous avons ramené toutes les têtes d’affiche de cet art connues dans le pays, comme nous nous sommes adressés à un autre public, celui de plus de 50 ans, via les concerts et les spectacles de haute facture animés entre autres par des sopranos de renommée internationale ; français, espagnols, serbes notamment .. Tout ce monde a répondu présent durant les trois premiers mois de l’activité du théâtre. A partir de là, il fallait soigner nos supports de communication et trouver les meilleurs moyens pour parler aux gens, et c’est ainsi que nous nous sommes installés fortement sur les différents réseaux sociaux avec une démarche un peu agressive tout en étant sincère et crédible. Nous avons aussi lancé la première chaîne Youtube du théâtre — la seule en Algérie pour le moment— et nous avons adopté un modèle et une qualité d’affichage supérieurs. Tout cela a déclenché un fort répondant, ce qui nous a permis d’avancer très vite. D’ailleurs l’objectif que nous nous sommes fixés pour le mois de juin 2018, nous l’avons déjà presque atteint en décembre 2017 et donc nous allons attaquer la deuxième phase en mars prochain.



Quel était donc cet objectif ?

D’abord changer l’image du théâtre et le rendre à sa ville et sa city, et nous considérons que cela a été fait. Développer une nouvelle relation envers le public, et c’est aujourd’hui le cas étant donné que ce dernier est présent à chacune de nos activités. Nous avons aussi levé quelques contraintes et réglé certains problèmes qui, auparavant, pouvaient empêcher les gens d’aller au théâtre. Parmi elles, l’absence d’espaces pour le stationnement des voitures, d’ailleurs c’est un problème qui ne date pas d’hier et concerne presque tous les théâtres du pays. Ainsi une solution a été trouvée pour les gens qui se déplacent avec leurs propres véhicules. Un parking tout près du théâtre est désormais mis à leur disposition avec un tarif spécial grâce à l’intervention de la direction du théâtre. Et à partir du mois de mars, nous allons mettre à la disposition des parents qui ont des petits enfants âgés de 3 à 7 ans, un espace que nous avons appelé «animation enfants». Pendant que les parents assistent au spectacle, leurs enfants seront gardés dans un lieu où sont projetés des films pour enfants et tenus des ateliers de dessins, etc. Nous avons aussi réglé le problème d’accès au théâtre pour les personnes handicapées et à mobilité réduite en mettant à leur disposition un support amovible.



Quel est le plan d’action de la deuxième phase de votre feuille de route qui va prendre effet à compter du mois de mars ?

La qualité va être le générique principal de la deuxième phase. Ce critère va s’imposer dans tout ce que nous allons faire, de la communication jusqu’à la production en passant par toutes les programmations. A propos de la communication, j’apporte à votre connaissance que nous sommes en tain de travailler sur le site internet qui va permettre aux citoyens d’ici la fin de l’année de réserver leurs sièges depuis chez eux via internet. S’agissant de la programmation, nous allons faire en sorte de ne retenir que les produits de qualité. Les meilleures pièces théâtrales de l’Algérie vont se produire à Oran et nous n’allons nous limiter aux troupes locales. Ces dernières auront leurs places mais obéiront à leur tour aux critères de la sélection qualitative. Il faut que le théâtre retrouve sa véritable vocation et son véritable standing. Le théâtre n’est pas une maison de jeunes ou de culture.



Parlez-nous des accords et conventions que la direction du théâtre a conclus avec d’autres institutions ?

Nous avons déjà un accord avec l’opéra d’Alger en vertu duquel une partie de ses spectacles sera programmée au théâtre d’Oran. J’apporte à votre connais qu’en mois d’avril prochain une partie du programme du festival de la musique andalouse et ancienne que va abriter l’opéra d’Alger sera délocalisée à Oran. D’autres actions similaires sont en perspective. Par contre, nous allons accueillir de très grandes pièces théâtrales dont Babor Ghraq (le bateau a coulé)... Le grand comédien Slimane Benaïssa ne s’est pas produit à Oran depuis 50 ans. Vous imaginez !! Idem pour la pièce Ma bkat Hadra (plus rien à dire) qui va venir à la rencontre du public oranais. Pour le théâtre d’expression amazighe, nous avons opté pour une représentation pour chaque mois. D’ailleurs, la pièce qui a décroché le premier prix au festival d’expression amazighe à Batna va se produire à Oran le 1er mars. En deux mots, nous allons tout faire pour ramener les meilleurs de la production nationale.



Qu’en est-il de la production théâtrale ? Des projets pour 2018 ?

Justement dans ce volet, nous avons deux types de productions. D’abord la production purement théâtrale qui va passer par l’installation de la commission artistique qui aura pour tâche de choisir les textes. Pour 2018, nous comptons choisir deux pièces, une pour adultes et une pour enfants et éventuellement une troisième. Parallèlement à cela, nous avons d’autres produits que nous voulons réaliser en collaboration avec les associations et l’université. Prochainement d’ici la fin février début d’avril, nous allons avoir notre première production. Il s’agit d’un spectacle de chorégraphie avec la participation de deux professionnels du ballet national. Juste après, nous allons produire un spectacle de rue. Nous allons le faire avec des jeunes comédiens qui gravitent autour du théâtre issus des troupes locales. Ce spectacle de rue, d’une durée de 20 m, va se produire dans plusieurs quartiers de la ville.

Entretien réalisé par

Amel Saher