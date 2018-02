Grand Angle : Appel aux consciences

Par les temps qui courent les Nations unies éprouvent les pires difficultés pour remplir au mieux leurs nombreuses missions et objectifs énoncés dans leur charte. Cette impuissance, l’Organisation onusienne, créée en 1945, n’en est pas responsable. Du moins pas entièrement. Elle est imputable pour une grande partie aux Etats membres et notamment aux cinq qui siègent de manière permanente au sein de son Conseil de sécurité et qui sont détenteurs du droit de véto. Pourtant aujourd’hui plus que jamais, la communauté internationale compte sur l'Organisation pour répondre aux besoins des populations confrontées à des drames qui découlent de catastrophes d’origine naturelle ou humaine. Et par humaine entendez les conflits et les guerres qui n’épargnent aucun continent. Des drames auxquels les pays ravagés ne peuvent pas faire face car tous leurs moyens sont «détournés» pour financer les forces armées. Dès lors l’ONU, conformément à ses principes fondateurs et soucieuse d’éviter que ces situations dramatiques ne mettent en danger la vie des réfugiés et autres populations otages de ces conflits, œuvre à réunir les fonds nécessaires pour leur apporter les aides humanitaires en vue de soulager un tant soit peu leurs souffrances. Elle fait appel pour ce faire à la générosité de donateurs. Sauf que c’est là que le bât blesse. En effet, les pays susceptibles de contribuer au financement de ces aides sont de plus en plus réticents à mettre la main à la poche. Pour certains c’est à cause de difficultés économiques et pour d’autres c’est pour exercer une plus grande pression politique sur les bénéficiaires. La réduction de la contribution américaine à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient (UNRWA) entre dans ce cas de figure. Reste que les responsables de l’ONU sont conscients de l’urgence d’apporter ces aides humanitaires, que cela soit pour les réfugiés palestiniens ou ceux qui sont en Syrie, en Libye, au Yémen. D’autant que les arguments présentés par l’ONU et ses agences en vue de convaincre les donateurs de contribuer au financement de l’aide humanitaire sont des plus recevables. Pour la Palestine, à titre d’exemple, M. Guterres dira que «si l'UNRWA est incapable de continuer à fournir des services vitaux aux réfugiés palestiniens, tant dans le territoire palestinien occupé qu'en Jordanie, en Syrie et au Liban» c’est «la stabilité de toute la région qui pourrait être affectée». S’agissant de la Libye, la Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour ce pays indiquera : «notre message fondamental aux pays donateurs, c'est de ne pas oublier l'impact humanitaire de la crise en Libye et d'être prêt à soutenir les efforts de la communauté humanitaire» en vue du règlement politique de la crise. Reste à se demander si ces appels aux consciences seront entendus.

Nadia K.