Maldives : Turbulences

Situation volatile, le petit archipel touristique des Maldives s'enfonçait hier dans le chaos politique après l'arrestation du président de la Cour suprême, l'opposition appelant à une intervention internationale pour renverser le président Abdulla Yameen qui dénonce lui une «conspiration». Le président de la Cour suprême Abdulla Saeed et un autre juge ont été arrêtés hier au petit jour pour «corruption» par des policiers lourdement armés, cinq jours après que la haute juridiction eut infligé un camouflet au régime maldivien en cassant les condamnations de neuf éminents opposants. Après avoir refusé d'exécuter l'arrêt de la Cour et de libérer les prisonniers politiques incarcérés, le gouvernement a décrété lundi soir l'état d'urgence pour quinze jours.

«J'étais dans l'obligation de déclarer l'état d'urgence car il n'y avait aucun autre moyen d'enquêter sur ces juges. Nous devions d'abord suspendre leur autorité et leur immunité. Car nous devions découvrir jusqu'où va la conspiration ou le coup" d'État, s'est justifié le président Abdulla Yameen dans une allocution télévisée. Selon lui, le président de la Cour suprême œuvrait à le destituer. Le Parlement, où l'opposition détient désormais sur le papier la majorité, est suspendu depuis samedi. «Le président Yameen a illégalement déclaré la loi martiale et s'est emparé de l'État. Nous devons l'évincer du pouvoir.

Le peuple des Maldives a une requête légitime envers les gouvernements du monde, notamment l'Inde et les États-Unis», a dénoncé l'ex-président en exil Mohamed Nasheed dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, «exhorte le gouvernement des Maldives à respecter la Constitution et la primauté du droit» et «à lever l'état d'urgence le plus rapidement possible», selon un communiqué hier de son porte-parole.

Il lui demande aussi de «prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de la population du pays, y compris les autorités judiciaires légales», ajoute le communiqué de Stéphane Dujarric. Antonio Guterres «est gravement préoccupé par la situation qui prévaut aux Maldives, en particulier par la proclamation de l'état d'urgence et l'entrée des forces de sécurité dans les locaux de la Cour suprême», a précisé le porte-parole.

R. I.