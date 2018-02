RÃ©fugiÃ©s palestiniens : Guterres appelle la communautÃ© internationale Ã  soutenir lâ€™UNRWA

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la générosité internationale pour financer les activités de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient (UNRWA), à la suite d'une réduction de la contribution américaine, selon un communiqué de l'ONU.

«Je suis extrêmement préoccupé par le fait que le déficit de financement de l'UNRWA nuira gravement à la capacité de l'Office de s'acquitter de son mandat et de préserver les services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé pour les réfugiés de la Palestine», a déclaré M. Guterres lors d'une réunion lundi du Comité sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. «L'enjeu est la sécurité humaine, les droits et la dignité des cinq millions de réfugiés palestiniens à travers le Moyen-Orient.» «Mais l'enjeu est également la stabilité de toute la région qui pourrait être affectée si l'UNRWA est incapable de continuer à fournir des services vitaux aux réfugiés palestiniens, tant dans le territoire palestinien occupé qu'en Jordanie, en Syrie et au Liban», a-t-il ajouté. Fin janvier, à Genève, le commissaire général de l'UNRWA, Pierre Krahenbühl, a lancé un appel de fonds de 800 millions de dollars pour subvenir aux besoins des Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban ou en Syrie.



Crise énergétique à Ghaza



Le carburant d’urgence pour les installations critiques à Ghaza sera épuisé dans les 10 prochains jours, ont averti les Nations unies, notant un besoin urgent de l’aide des donateurs pour éviter une catastrophe humanitaire entraînée par la crise énergétique, a rapporté l’agence de presse palestinienne WAFA. Soutenue par les donateurs, l’ONU coordonne la livraison de carburant d’urgence pour faire fonctionner les générateurs et les véhicules de secours, afin de maintenir un niveau minimum de services de santé, d’eau et d’assainissement vitaux au milieu de la pénurie d’électricité. Actuellement, environ deux millions de Palestiniens de Ghaza, dont plus de la moitié sont des enfants, reçoivent de l’électricité pendant huit heures par jour au maximum. En 2018, 6,5 millions de dollars sont nécessaires pour fournir 7,7 millions de litres de carburant d’urgence, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), dans un communiqué de presse. C’est le minimum nécessaire pour éviter l’effondrement des services complétement. Les services d’urgence et de diagnostic, tels que les IRM, les tomodensitogrammes et les radiographies, les unités de soins intensifs et les salles d’opération dans 13 hôpitaux publics sont actuellement menacés, 55 bassins d’égouts, 48 usines de dessalement et la capacité de collecte des déchets solides. «Le soutien immédiat des donateurs est urgent pour garantir que les Palestiniens vulnérables à Ghaza puissent accéder à des services de santé, d’eau et d’assainissement qui sauvent leur vie», a déclaré Roberto Valent, le coordinateur humanitaire par intérim pour les territoires palestiniens occupés. «Les hôpitaux ont déjà commencé à fermer leurs portes, et sans le financement, de plus en plus de fournisseurs de services seront forcés de suspendre leurs activités dans les semaines à venir, et la situation va se détériorer considérablement», a-t-il ajouté.



Manifestations à Jénine



Des manifestations populaires ont été organisées dans la ville palestinienne de Jénine et la localité d’Al Yamoun en Cisjordanie occupée, condamnant les crimes de l’occupation israélienne. «Des étudiants et des citoyens palestiniens ont participé aux manifestations et ont levé les photos des martyrs palestiniens», invitant à confronter les crimes israéliens continus contre le peuple palestinien, a précisé l’agence. Les participants ont en outre dénoncé «le silence international envers les exactions israéliennes», demandant «une protection du peuple palestinien qui est exposé d’une manière brutale à l’exécution, à la dévastation de ses propriétés et ses terres et à l’arrestation par l’armée israélienne». (APS)