Mondial-2018 : Lâ€™AlgÃ©rien Abid Charef participe Ã  un atelier Ã  Doha

L'arbitre international algérien Mehdi Abid Charef participe à un atelier de travail pour les arbitres organisé par la Fédération internationale de football (FIFA) dont les travaux débutent ce lundi et s'étaleront jusqu'à vendredi prochain à Doha (Qatar) en vue du mondial 2018 prévu en Russie. L'arbitre algérien qui vient de diriger le match de classement pour la troisième place du championnat d'Afrique des Nations CHAN-2018 au Maroc entre le Soudan et la Libye, est pré-sélectionné pour le mondial 2018. Il s'agit du second atelier de la FIFA au Qatar après celui organisé entre mardi et vendredi passés et qui a regroupé 100 experts techniques. Un troisième atelier est programmé du 12 au 16 février au profit de 80 arbitres (dames) concernées par le mondial 2019 des dames (France), alors que le quatrième et dernier atelier sera consacré aux responsables des commissions des arbitres et aura lieu, du 19 au 22 février. Ces ateliers sont encadrés par l'Italien Pierluigi Colina, président de la commission d'arbitrage de la FIFA et le Suisse Masimo Bosaka, directeur exécutif de la gestion des arbitres en présence de Hani Blane, président de la commission d'arbitrage de la Fédération qatarienne de football (FQF) et le Tunisien Nadji Jouini, directeur exécutif de la gestion des arbitres de la FQF. Pour rappel, l'arbitrage vidéo au Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2018) clôturé dimanche au Maroc, avait été confiée à Abid Charef et à six autres arbitres. Charef a eu la même mission lors de la Coupe du monde des jeunes 2017 disputée en Inde.

Liste des arbitres participants à l'atelier de Doha : Felix Brych (Allemagne), Clement Turpin (France), Cuneyt Cakir (Turkey), Damir Skomina (Slovénie), Milorad Mazic (Serbie), Szymon Marciniak(Pologne), Sergei Karasev (Russia), Bjorn Kuipers (Pays-Bas), Antonio Mateu Lahoz (Espagne), Gianluca Rocchi (Italie), Gehad Grisha (Egypte), Mehdi Abid Charef (Algerie), Bakary Gassama (Gambie), Malang Diedhiou (Sénégal), Janny Sikazwe (Zambie), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie), Matthew Conger (Nouvelle Zélande), Norbert Hauata (Haïti), Joel Aguilar (Salvador), Mark Geiger (Etats Unis), Ricrdo Montero (Costa Rica), John Pitti (Panama), Cesar Arturo Ramos (Mexique), Nestor Pitana (Argentine), Sandro Ricci (Brésil), Julio Bascunan (Chilie), Wilmar Roldan (Colombie), Enrique Caceres (Paraguay), Andres Cunha (Uruguay), Fahad Al-Mirdasi (Arabie Saoudite), Ryuji Sato (Japon), Alireza Faghani (Iran), Mohamed Abdulla (UAE), Ravshan Irmatov (Ouzbékistan), Nawaf Shukralla (Bahrain). Outre ces noms, douze autres arbitres sont présents pour l'arbitrage vidéo. Il s'agit de Abderrahmane El Djassem (Qatar), Jair Marrufo (Etats Unis), Wilton Sambio (Brésil), Jiry Fergas (Bolivie), Maor Valcano (Argentine), Bastian Dankirt (Allemagne), Tiago Barno (Portugal), Artur Dias (Portugal), Masimiliano Arti (Italie), Daniel Oursato (Italie), Paolo Valéri (Italie), Daniel Makili (Pays-Bas).