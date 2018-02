JO-2018, Thomas Bach, prÃ©sident du CIO : Â« Une nouvelle Ã¨re Â» pour la pÃ©ninsule corÃ©enne

Les jeux Olympiques d'hiver 2018 qui s'ouvrent à Pyeongchang vendredi en présence de sportifs nord-coréens «permettent l'ouverture d'une nouvelle ère dans la péninsule coréenne», a estimé le président du CIO Thomas Bach. Les JO (9-25 février) «ont ouvert la porte à un dialogue pacifique» entre les deux Corées. «L'esprit olympique a rapproché les deux parties qui depuis bien trop longtemps sont séparées par la défiance et l'animosité», a ajouté Thomas Bach à l'ouverture officielle de la 132e session du CIO, en présence du président sud-coréen Moon Jae-In. «En dépit de la situation politique parfois inquiétante, nous nous sommes toujours tenus aux côtés de nos hôtes coréens, et n'avons jamais envisagé de plan B», a rappelé M. Bach. La Corée du Nord qui avait boycotté les JO d'été 1988 organisés à Séoul, va participer aux JO de Pyeongchang avec 22 sportifs présents dans cinq disciplines (ski alpin, ski nordique, patinage artistique, patinage de vitesse et hockey sur glace dames). Mais «les tensions politiques ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Le sport ne peut pas créer la paix, mais les jeux Olympiques peuvent ouvrir la voie avec des symboles forts», a encore espéré Thomas Bach, appelant à ce que «le dialogue qui a juste commencé puisse continuer». Revenant sur la suspension de la Russie en raison d'un système de dopage institutionnalisé, Thomas Bach a souligné que c'était «maintenant à la Russie de décider si elle voulait revenir au sein du mouvement olympique». Le CIO va «suivre la situation de très près et fera une recommandation à la commission exécutive à la fin des jeux Olympiques», a-t-il ajouté. Le CIO a suspendu en décembre la Russie, autorisant uniquement des sportifs russes «propres» à concourir sous drapeau olympique. A ce jour, 169 sportifs russes ont été invités par le CIO. «Ces sportifs russes propres qui ont été invités peuvent être les ambassadeurs d'une nouvelle génération. Ils peuvent servir de modèles pour un changement de culture dans le sport russe», a encore déclaré M. Bach.