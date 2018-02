AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de la JSK aujourdâ€™hui : Mellel fera-t-il lâ€™unanimitÃ© ?

Les membres du conseil d’administration de la SSPA-JSK et les membres du CSA-JSK tiendront, aujourd’hui une assemblée générale, afin de trancher la question du nouveau président du club le plus titré d’Algérie. En effet, la JS Kabylie, qui connaît, depuis le départ forcé de Mohand-Chérif Hannachi, une inquiétante instabilité, qui met l’équipe de football en danger, en raison des déchirements, complots et autres problèmes récurrents liés aux intérêts étroits des uns et des autres, doit absolument retrouver la stabilité, à travers l’élection d’un nouveau président, capable de mener le club à bon port. Ainsi, après les épisodes Sadmi, puis le trio Madjène-Zouaoui-Aït Djoudi, c’est à présent Chérif Mellel, qui a pris les rênes du club d’une manière non encore officielle, mais acceptée par les membres du conseil d’administration, après le retrait de confiance au trio Madjène-Zouaoui-Aït Djoudi, qui, pour rappel, a fini par se fissurer rapidement, suite à la mésentente entre Aït-Djoudi et le duo Madjène-Zouaoui. Cherif Mellel, qui veut investir beaucoup d’argent à la JSK et qui veut mettre tous les moyens nécessaires à sa disposition, en affichant clairement son programme d’investissement et ses intentions envers le club de cœur, aura-t-il la confiance de l’AG, composée par les actionnaires (membres du CA) et les membres du CSA, qui se déroulera aujourd’hui dans l’après-midi ? Réponse dans les heures à venir, même si tout plaide en sa faveur, du moment qu’il donne des garanties sur son plan d’action et les moyens qu’ils comptent réunir pour faire renaître la JSK, qui traverse l’une des période les plus critiques de son histoire, depuis son accession en 1969. Classée 14e du championnat de Ligue 1-Mobilis, la JSK est menacée de relégation. Le temps est donc à la mobilisation générale de la grande famille de la JSK. Une décision importante sera donc prise aujourd’hui, puisqu’elle concernera l’intronisation d’un nouveau président à la tête de la SSPA. Cherif Mellel dit vouloir sauver la JSK et la faire revenir, dans un délai de trois ans, au devant de la scène footballistique nationale et africaine. Soit à son lustre d’antan. Il devra être, sans surprise, le nouvel homme fort du club kabyle, à moins d’un revirement de dernière minute, que personne parmi les inconditionnels de la JSK ne souhaite. Un tel scénario ne pourra qu’enfoncer davantage ce grand club, actuellement en déperdition, malheureusement. Chérif Mellel sera-t-il le sauveur tant attendu ? L’avenir nous le dira.



Ekedi payera cher ses écarts disciplinaires



Le feuilleton de l’attaquant camerounais de la JSK, Steve Ekedi, ne semble pas vouloir connaître son épilogue. Le joueur, qui menace la direction du club de recourir à la Fecafoot et à la Fifa, s’il ne perçoit pas son argent, fait jaser les dirigeants de la JSK, Cherif Mellel en tête. Le joueur veut aussi se déplacer au Portugal afin de renouveler sa carte de séjour, même sans l’aval de la direction du club. Cette dernière l’accuse d’avoir falsifié les documents en rapport avec les soit-disant menaces de la Fecafoot (Fédération camerounaise de football) de recourir à la Fifa pour faire valoir les droits du joueur. La direction du club a mis au courant la FAF, à ce propos, affirmant qu’elle ne doit à Ekedi qu’un seul mois de salaire. Par ailleurs, en cas de litige entre les deux parties, club et joueur, ce dernier n’a pas à faire interposer la Fecafoot dans cette affaire. Il joue dans un club professionnel algérien et évolue dans le championnat algérien qui dispose d’une fédération et de la CRL. Il doit suivre la procédure normale et naturelle que doivent suivre, en cas de litiges avec leurs clubs, tous les joueurs évoluants dans les championnats professionnels algériens. Mellel a affirmé qu’Ekedi sera traduit en conseil de discipline, qui lui infligera une forte amende, avec une interdiction d’entraînement avec l’équipe fanion. Il a été rétrogradé en équipe réserve, avec laquelle il est tenu de s’entraîner jusqu’à nouvel ordre. Affaire à suivre.

Mohamed-Amine Azzouz