OM 1 - MCA 0 : La baraka de Koulkhir

Dans un match avancé comptant pour le championnat de Ligue 1-Mobilis, disputé hier au stade Limam-Lyès, l'O Médéa s'est imposé face au MC Alger, sur un score étriqué d'un but à zéro.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Koulkhir en première période (23'). Le Mouloudia n'a pas réussi à rétablir le score, malgré les efforts déployés par les camarades de Hachoud. Cette importante victoire pour les Médéens leur permet de grimper à la 9e place, avec un total de 23 points, en attendant le déroulement des autres rencontres de la journée, ce week-end.

L'OM, qui était en difficulté et qui lutte pour le maintien, souffle, retrouve la sérénité et rassure ses suupporters quant à ses capacités à faire bonne figure pour la suite du championnat. Il confirme son opération redressement en enchaînant un second succès consécutif après le bell exploit réalisé face à l'USMH au stade du 1er-Novembre de Mohammadia (2-3). Mais très mauvaise opération pour le MCA, qui réduit sensiblement ses chances dans la course au titre après cette défaite qui fausse complètement ses calculs. Il demeure à la 4e place (30 points), en attendant la suite des matches de la semaine. Enfin, en raison du mauvais état de la pelouse, dû notamment à la neige, les deux équipes ont eu du mal à développer leur jeu. Un nombreux public a assisté à la rencontre.

M.-A. A.