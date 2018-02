CR Belouizdad 1 - US Biskra 0 : Le Chabab renoue avec la victoire

Le CR Belouizdad a renoué avec la victoire, en s'imposant, hier à domicile, face à l'US Biskra. Les camarades de Lakroum mettent ainsi fin à une série de 15 rencontres sans succès.

L’unique réalisation de cette rencontre, de niveau assez moyen, est signée Belaïli, dans les arrêts de jeu.

La première période de cette confrontation très serrée, marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, a été pauvre en occasions de buts. La balle a surtout circulé au milieu du terrain, où le public présent au stade du 20-Août a assisté à de nombreux duels. Évoluant dans une configuration tactique portée sur l'offensive (4-4-2 en losange, proche du 4-3-3), les protégés du technicien marocain Taoussi ont eu le monopole de la balle, mais n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif adverse. En effet, face à une formation bien confinée dans son camp, le Chabab, qui a pressé haut pourtant, a eu beaucoup de mal à s'exprimer sur le plan offensif, faute d'inspiration sans doute. 23', la balle de Naâmani, suite à un coup franc, est repoussée sur la ligne pratiquement par Djabou. 32', le tir de Selmi est bien bloqué par le portier de la formation des Ziban, Belkerouche. De leur côté, les poulains du coach Leknaoui ont préféré laisser l'initiative du jeu à leurs hôtes, pour procéder en contres. Adoptant un schéma ultradéfensif (4-5-1), avec un bloc relativement bas, les joueurs de l'USB n'ont pas du tout pris de risque. La seule occasion notable des visiteur, durant le premier half, a été à l'actif du milieu du terrain Ogbi. Sa balle a été déviée in extremis par le gardien du CRB, Salhi. Même scénario en seconde période. Le CRB a fait l'essentiel du jeu, mais a tout de même manqué d'efficacité à l'approche de la surface. L'USB, assez bien organisée en défense, a pour sa part répliqué par des contres.

Avec l'incorporation de deux attaquants supplémentaires, en l’occurrence Aribi et Belouadah, le Chabab à tenté le tout pour le tout. 60', le tir croisé de Selmi n'inquiète guère Belkerouche.79', le heading de Belaïli passe à peine sur la transversale. 81', la reprise de volée d'Aribi est repoussée par un défenseur. La balle revient dans les pieds de Benkablia, qui échoue de peu face au keeper. 87', Belouadah manque lamentablement le cadre. 91', Belaïli libère les siens en inscrivant l'unique réalisation de la partie. D'un coup franc bien enveloppé, il parvient à tromper la vigilance de Belkerrouche, permettant à son équipe d'arracher une importante victoire. Pour rappel, le CRB s'envole aujourd'hui pour le Mali, en prévision de sa rencontre du premier tour de la coupe de la CAF, face au Djoliba AC.

Rédha M.