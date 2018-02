Le 19 fÃ©vrier en Espagne : rencontre sur les droits de lâ€™homme

«Sahara occidental : où sont les droits de l’homme ?» est le thème choisi pour la journée d’étude que va abriter, le 19 février, la faculté de droits de l’université de Valence, a annoncé l’association valencienne solidaire avec le peuple sahraoui. Cette journée permettra, selon les responsables de cette association, à travers diverses interventions et communications animées par des professeurs de droits, des juristes connaissant bien les tenants et les aboutissants de la cause sahraouie, à donner une vision globale de point de vue juridique sur ce conflit qui dure plus de 42 ans. Des professeurs de droit et des juristes espagnols, à l’instar de Javier de Lucas, Juan Manuel Soroeta, et l’avocate, Lola Claramunts, prendront part à cette rencontre qui tente de mettre toute la lumière sur le droit international et la question sahraouie, explique-t-on de même source, qui signale également la participation du militant sahraoui des droits de l’homme, Hassana Aallia, condamné par contumace à la perpétuité par la justice marocaine et l’un des rescapés du camp de Gdeim Izik. Les conférenciers, ainsi que les représentants du Front Polisario à Valence, Habibulah Mohamed, ainsi que Mhamed Khadad, coordinateur entre le Polisario et la Minurso, tenteront d’analyser la situation actuelle du conflit sahraoui sur la base du droit international dans un environnement académique et dynamique qu’est l’université, qui constitue par ailleurs un espace de débat pour les étudiants, indiquent les organisateurs. La question de l’application du droit international et son respect par la communauté internationale a souvent été évoquée, ces derniers temps, par le mouvement espagnol solidaire avec la cause sahraouie, qui considère que la question des droits de l’homme au Sahara occidental est «une question cruciale, eu égard aux violations quotidiennes et systématiques par l’occupant marocain des droits fondamentaux de la population sahraouie». La coordination espagnole des associations solidaires avec le peuple sahraoui avait récemment rappelé au gouvernement espagnol, qui fait actuellement partie du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, que le gouvernement du Parti populaire espagnol a souligné littéralement que «l’Espagne est un pays profondément attaché aux droits de l’homme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’État». «La protection et la promotion des droits de l’homme sont donc un axe prioritaire de notre politique étrangère», avait rappelé cette coordination, qui a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de «veiller au strict respect du droit international et des droits de l’homme au Sahara occidental». (APS)