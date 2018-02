DÃ©cÃ¨s du Moudjahid Amar Benaouda, Le PrÃ©sident Bouteflika : Â« un compagnon dâ€™armes et une figure nationale Â»

Le moudjahid Benmostefa Benaouda, dit Amar, est décédé hier en Belgique des suites d’une longue maladie, a-t-on appris de ses proches. Né en 1925 à Annaba, feu Benaouda était un militant actif de la Révolution, notamment au sein du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et de l’Organisation spéciale (OS). Il était membre du Groupe des 22 qui s’est réuni le 25 juillet 1954 à El Madania, à Alger, pour la préparation du déclenchement de la guerre de Libération nationale. (APS)

Le Président Bouteflika : « une figure nationale qui s’est illustrée par son abnégation et la défense des constantes de la nation »

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que le moudjahid défunt Benmostefa Benaouda, dit «Amar», décédé à l’âge de 93 ans, était «un compagnon d’armes et une figure nationale qui s’est illustrée par son abnégation et la défense des constantes de la nation à une période très difficile qui a vu le peuple s’unir pour le triomphe de sa cause nationale». «L’Algérie a perdu l’un de ses enfants qui se sont engagés devant Dieu et le peuple à consacrer leur vie au triomphe de la justice et à la libération de la nation, en investissant le champs d’honneur avec pour mot d’ordre, la victoire ou le martyre, sans se soucier guère des hordes de l’ennemi ni de son artillerie ravageuse qui a semé mort et destruction», a affirmé le Président Bouteflika, dans le message de condoléances adressé à la famille du défunt. «Il s’agit d’Amar Benaouda, militant du mouvement national, moudjahid de la Révolution nationale, cadre bâtisseur d’un État national moderne, qui a adhéré, dans les années 1940, au mouvement indépendantiste du parti du peuple à partir duquel il s’est lancé dans différentes activités, notamment au sein du Conseil national de la Révolution et à travers sa participation à plusieurs réunions et congrès des dirigeants de la révolution nationale, dont la réunion du Groupe des 22, le Congrès de la Soummam et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA)», a-t-il précisé dans son message. Le défunt «jouissait d’une une riche expérience acquise de sa longue lutte, aux côtés des dirigeants de la Révolution nationale, à l’instar de Zighoud Youcef, Larbi Ben M’hidi, Mustapha Ben Boulaïd et d’autres valeureux moudjahidine morts en martyrs. À présent, il retourne auprès de son Créateur, l’âme sereine et apaisée pour les bonnes actions accomplies au service de la patrie et la société. Le souvenir de ces braves hommes demeurera à tout jamais gravé dans la mémoire nationale», a-t-il soutenu. «Je perds en lui un compagnon d’armes et une figure nationale qui s’est illustrée par son abnégation et la défense des constantes de la nation à une période très difficile qui a vu le peuple s’unir pour le triomphe de sa cause nationale, tout comme il se mobilise aujourd’hui autour des questions décisives de l’unité, la sécurité, la stabilité et l’édification de ses institutions en fidélité au serment fait aux chouhada», a ajouté le Président Bouteflika. «C’est avec une grande affliction et un cœur entièrement résigné à la volonté divine que je prie Dieu Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ses frères chouhada et d’accorder patience et réconfort à sa famille, proches et compagnons d’armes, auxquels j’adresse mes sincères condoléances», a conclu le Chef de l’État. (APS)

Le président du Conseil de la nation :

« Un repère pour les générations à venir »

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a rendu hommage au défunt moudjahid Amar Benaouda, décédé hier à Bruxelles à l’âge de 93 ans, mettant en avant ses qualités et sacrifices durant la Révolution de libération et après l’indépendance du pays. Dans son message de condoléances adressé à la famille du défunt, M. Bensalah a affirmé que «le nom du moudjahid Benaouda est lié à l’honneur qu’ont eu les grands hommes constituant le noyau dur de la lutte armée, lorsque le Groupe des 22 a proclamé la Déclaration du 1er Novembre». «Si les mots ne suffisent pas pour rendre hommage à la grandeur de ces hommes et dire tout le respect et la reconnaissance qui leur sont dus pour leurs sacrifices au service de la patrie, l’histoire retiendra leurs noms en tant que repères guidant les générations vers l’avenir», a ajouté le président du Conseil de la nation. Soulignant les qualités du défunt «de la trempe de l’élite pionnière», M. Bensalah a rappelé qu’il «s’est imprégné tout au long de sa jeunesse des luttes du Mouvement national, couronnées par la glorieuse guerre du 1er Novembre, pour assumer, après l’indépendance, avec le même engagement, les différentes responsabilités qu’il s’est vu confier». «Témoin des événements et des faits sur lesquels il a écrit à plusieurs occasions, il était une référence pour les chercheurs sur l’histoire du Mouvement national et de la glorieuse guerre de Libération», a rappelé M. Bensalah, regrettant «la grande perte d’une source de souvenirs et de témoignages précieux». Exprimant «la fierté de la terre algérienne d’accueillir la dépouille du moudjahid Amar Benaouda», le président du Conseil de la nation a conclu que «les générations successives retiendront à jamais ce nom», a conclu M. Bensalah.

De son côté, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a qualifié le défunt moudjahid Amar Benaouda d’ «un des pôles du nationalisme et concepteurs de la lutte armée au sein du Groupe historique des 22, qui a déclenché la glorieuse guerre de Libération». Evoquant les importantes étapes du parcours militant du défunt «Si Ammar», le ministre a rappelé qu’il a été l’un des responsables et dirigeants de la wilaya II historique, où il a joué «un rôle éminent» dans plusieurs batailles et attaques militaires, dont celles du Nord-Constantinois le 20 Août 1955, outre sa participation au Congrès de la Soummam, le 20 Août 1956, avant de poursuivre son combat à l’étranger en qualité de chargé de l’armement et des communications généraux. Rappelant sa participation à la délégation chargée des négociations à Evian, le ministre des Moudjahidine a souligné que le défunt «est resté fidèle à ses principes et à son engagement après l’indépendance, en se vouant, dans tous les postes et fonctions qu’il a occupés, avec les mêmes dévouement et abnégation, à l’édification des institutions de l’Etat algérien indépendant». (APS)

Le président de l’APN :

« Le nom du moudjahid Benaouda lié à toutes les étapes de la glorieuse révolution de novembre»

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja a adressé un message de condoléances à la famille du défunt moudjahid, Benmostefa Benaouda dans lequel il a mis en avant les qualités de cet homme dont «le nom est lié à toutes les étapes phares de la glorieuse révolution du 1er novembre». L’Algérie a perdu en le défunt «l’un de ces éminents Hommes dont le nom est lié à toutes les étapes phares de la glorieuse révolution du 1er novembre, avant son déclenchement et jusqu’au recouvrement de la souveraineté nationale et l’édification de l’Etat», a écrit le président de l’APN. En cette douloureuse circonstance, M. Bouhadja a présenté à la famille du défunt, en son nom et au nom de tous les députés «ses sincères condoléances, priant Dieu le Tout Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches et compagnons d’armes patience et réconfort».

Le défunt moudjahid, membre du conseil de la Révolution, Benmostefa Benaouda dit «Amar» était membre du groupe historique des 22 qui a déclenché la guerre de Libération et l’un des dirigeants de la wilaya historique II. Il a participé à plusieurs batailles, dont l’offensive du Nord-constantinois le 20 août 1955 et est l’un des membres de la délégation algérienne aux négociations des accords d’Evian avec le colonisateur français. Après l’indépendance, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui d’ambassadeur d’Algérie à Tripoli et celui de président du conseil de l’Ordre du mérite national. (APS)

A l’ avant-garde de la cause nationale

La nouvelle de sa mort s’est répandue comme une traînée de poudre, tant à l’échelle nationale que dans sa ville natale Annaba. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, qui se trouve en visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Annaba, s’est rendu, en compagnie du wali, Mohamed Salamani, au domicile du défunt, pour présenter ses condoléances et exprimer sa compassion avec la famille de celui qui fut un des responsables et militants de l’Organisation spéciale (OS), créée en 1947 après la dissolution du Parti du peuple algérien (PPA). Militant exceptionnel de la cause nationale, le colonel Amar Benaouda a commencé à militer pour le recouvrement de l’indépendance très jeune au côté d’autres compagnons tels Zighoud Youcef, Badji Mokhtar et Krim Belgacem. Ne le 27/09/1925 à Annaba, dans la vieille ville (la place d’Armes), le défunt a commencé à militer en 1943 au sein du PPA. Auparavant, il a adhéré à la section des Scouts musulmans algériens «Mazhar El-Bouni».

Condamné à payer injustement une amende par la justice coloniale, pour avoir été heurté par un automobiliste français en présence de son père, le colonel Amar Benaouda adhéra au PPA, pour être arrêté et emprisonné en 1944, pendant huit mois. Le premier mai 1945, il sort dans la rue en compagnie de ses frères pour réclamer l’indépendance du pays. Une semaine plus tard, précisément le 8 du même mois, il reçût des instructions du parti de ne pas sortir manifester dans la rue. En 1947, le défunt occupait la fonction de vice-président de l’OS pour la région d’Annaba qui regroupait à l’époque Guelma, Souk-Ahras et Tébessa. Il fut arrêté en 1950 par la police française et emprisonné à Tébessa, en compagnie de Zighoud Youssef et Badji Mokhtar, pour être transférés à la prison d’Annaba. Le colonel Amar Benaouda était parmi le Groupe historique des 22 qui a pris la décision de passer à la lutte armée. Après la mort de Badji Mokhtar et de Didouche Mourad, le défunt est resté en contact avec Zighoud et Bentoball (tous les trois responsables de la Wilaya II). Le colonel Benaouda, qui a participé à tous les combats ayant mené inéluctablement à l’indépendances du pays, a réussi, selon des témoignages, à établir un consensus entre les dirigeants de la Révolution, après l’apparition de divergences. Approché juste après l’annonce du décès du colonel Amar Benaouda, le moudjahid Abdeslam Chabbi a indiqué que le défunt était parmi six personnes qui ont préparé le déclenchement de la lutte armée, après avoir organisé des réunions pour jauger des capacités des Algériens à accueillir la Révolution. «Ces réunions se tenaient au nom des syndicats et d’organisations estudiantines, pour tromper l’occupant français», a-t-il fait remarquer. Le fils cadet du défunt, Mohamed Karim Benaouda, estime que son père était un trait d’union entre la génération de Novembre, et celle de l’indépendance. «Son message a été toujours de transmettre le serment des chouhada, à savoir inciter les jeunes de l’indépendance à investir le savoir, la science et la technologie», a-t-il ajouté. Un autre moudjahid, Soltani Mohamed, qui est également officier à la retraite, a évoqué le rôle grandissant du défunt dans l’approvisionnement de l’ALN en armement en provenance de la Libye, mettant l’accent sur les valeurs de cet homme et de sa contribution à la libération du pays du joug colonial.



Tayeb Zitouni rend hommage au martyr Chetaïbi Amar



Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé, hier à Chetaïbi, les festivités commémoratives du 56e anniversaire de la mort au champ d’honneur du chahid Chetaïbi Amar, dans une ambiance pleine d’émotion. Intervenant à l’occasion, il a salué d’abord les habitants de la wilaya d’Annaba au nom du Président de la République, avant de dire que ce jour-là, nous avons perdu un des symboles de la Révolution du premier Novembre 1954, en l’occurrence le martyr Chetaïbi Amar. Le destin a voulu que ce jour-là, le pays a perdu un autre symbole de la même Révolution, à savoir le colonel Amar Benaouda.

Le ministre des Moudjahidine a, par ailleurs, honoré la famille du martyr Chetaïbi Amar et trois autres familles des chouhada, Affifi Youcef, Kouider Mohamed et Nouacer Hadda. Le wali d’Annaba a, à son tour, honoré des membres de la famille révolutionnaire. Durant sa visite de travail, le ministre a procédé à la mise en service d’un forage destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Chetaïbi, à partir des localités d’Aïn Abdallah. Il a également inauguré la pénétration du gaz naturel au profit des localités d’Azlaâ et Zgaâ, dans la même commune de Chetaïbi, avant de remettre un fauteuil roulant au profit d’une personne aux besoins spécifiques. B. Guetmi