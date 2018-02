M. GaÃ¯d Salah Ã  propos de lâ€™ANP : Â« DisponibilitÃ© permanente Â» pour faire face Ã  tout danger

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a mis en avant-hier à In Guezzam (Tamanrasset), au deuxième jour de sa visite à la 6e Région militaire, l’ excellente image» qui orne l’ANP en termes d’«État prêt au combat» et sa «disponibilité permanente» pour faire face à tout danger menaçant le pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Lors d’une rencontre avec les unités mobilisées au niveau du Secteur opérationnel In Guezzam, à l’instar du 64e Bataillon d’Infanterie Autonome, le général de corps d’Armée a prononcé une allocution d’orientation qui a été suivie par l’ensemble des éléments des unités de la Région, dans laquelle «il a valorisé la ferme volonté qui caractérise tous les éléments de s’acquitter du devoir national sacré dans l’accomplissement des nobles missions qui leur sont assignées, les félicitant vivement des efforts laborieux qu’ils fournissent», note le communiqué.

«Notre finalité ultime est de faire aboutir les objectifs de notre Armée, de hisser haut l’Algérie entre les nations, car seules les grandes nations, uniquement elles, sont en mesure de garantir leur sécurité et leur stabilité dans ce monde improbable et périlleux. L’excellente image, qui orne aujourd’hui l’Armée nationale populaire, en termes d’Etat prêt au combat, de compétences opérationnelles, de cohésion professionnelle et fonctionnelle entre ses différentes composantes et formations, découle assurément de sa disponibilité permanente, jour et nuit, à faire face à tout danger», a affirmé le chef d’état-major de l’ANP. Dans le même contexte, le vice-ministre de la Défense nationale «a affirmé que les éléments, qui veillent à la sécurité de nos frontières nationales, sont faits de la même pâte que celle des hommes qui ont donné à l’amour de la Nation son véritable sens, et ont prouvé effectivement sur le terrain que leurs cœurs continueront de battre au rythme de la fidélité et de la loyauté envers leur pays l’Algérie. Servir solennellement leur peuple, aux niveaux national régional et international, est la conduite qui reflète leur imprégnation en termes de sacrifice, d’abnégation et de foi en la grandeur du rôle qui leur est attribué», souligne la même source.



Réunions d’orientation avec les cadres



«Tels sont les rangs éminents atteints et qui n’ont nul besoin de preuve, car le terrain en témoigne, et les résultats réalisés sur plus d’un échelon viennent confirmer la réputation que nous avons pu fonder, grâce à Allah le Tout-Puissant, et à l’appui indéfectible et le soutien permanent dont jouit notre Armée dans toutes ses composantes de la part de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, motivant davantage notre Armée à poursuivre ces efforts, à les concrétiser sur le terrain et à faire aboutir les objectifs en de véritables réalisations, telle est notre finalité ultime», a-t-il fait valoir.

Le chef d’état-major de l’ANP a poursuivi son 2e jour de visite à la 6e Région militaire à Tamanrasset, consacré à l’inspection de quelques unités mobilisées au niveau du Secteur opérationnel In Guezzam, à l’instar du 64e Bataillon d’Infanterie Autonome, ainsi qu’à la tenue de réunions d’orientation avec les cadres et les éléments de ce Secteur». Il a suivi, lors de l’inspection de ces unités, «des exposés globaux sur leurs missions au sein de cette Région sensible, et a examiné, de près leurs différents équipements et infrastructures», ajoute le communiqué.

Le général de corps d’Armée a, également, «visité le mur frontalier de sécurisation à 500 mètres de nos frontières avec le Niger, comme il a donné un ensemble de directives et d’instructions, réitérant à chaque station de sa visite, sa reconnaissance et sa gratitude envers ces hommes qui ont prouvé, depuis les rampes où ils sont mobilisés, sans ménager aucun effort, qu’ils sont dignes de la responsabilité qui leur incombe, et de la confiance qui leur est accordée, aussi bien pour poursuivre le parcours de la préparation du corps de bataille de l’ANP, du développement et de la modernisation de ses capacités, que pour lutter contre les restes du fléau du terrorisme dans toutes ses formes et ses ramifications criminelles», relève la même source.

À l’issue de cette rencontre, la parole a été donnée aux cadres et personnels des unités de la Région, qui «ont réitéré leur entière engagement, en toutes circonstances, à préserver l’Algérie et le legs de nos valeureux martyrs de toute menace», conclut le communiqué. (APS)