CommerÃ§ants contrevenants Ã  Alger : Plus de 2.000 dossiers communiquÃ©s Ã  la justice

Les agents de contrôle et de lutte contre la fraude relevant de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger ont dressé plus de 2.000 procès-verbaux contre des commerçants contrevenants aux règlements et lois régissant le secteur, dont les dossiers ont été transférés devant la justice, indique-t-on sur le site électronique officiel de la direction. Le nombre des procès-verbaux dressés en janvier dernier contre les commerçants contrevenants s’élève à 2.014, dont 769 pour non-affichage des prix des marchandises, 624 pour vente de marchandises impropres à la consommation et 461 pour exercice illégal d’une activité commerciale. Ces dossiers ont été transférés devant la justice en vue de leur traitement, outre 39 autres procès-verbaux relatifs à des dépassements de la réglementation des prix et les tarifs. Lors de la même période, plus de 2.000 infractions commises par des commerçants inscrits sur le registre de commerce à Alger ont été recensées, tandis que la valeur des marchandises non facturées exposées à la vente s’élevait en janvier dernier à 73 millions de dinars, à travers les différents marchés, commerces et surfaces commerciales d’Alger. Le bilan global des activités des équipes de contrôle relevant de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger fait état de 19.028 interventions durant la même période, à l’issue desquelles 2.041 procès-verbaux ont été dressés.

Il s’agit également d’infractions liées à l’application de prix non réglementaires, dont la valeur s’élève à 200.000 dinars, tandis que celle des marchandises saisies est estimée à 13 millions de dinars. Selon le même bilan, le nombre des propositions à la fermeture des commerces est de 119 propositions dont 111 pour différents motifs, notamment pour pratiques commerciales illégales et dans le cadre de la répression de la fraude, outre des infractions relatives au manque d’information et au risque alimentaire.

La direction du Commerce de la wilaya d’Alger a tracé un programme précis pour le contrôle des activités des commerçants répartis sur le territoire de la wilaya d’Alger en 2018, en vue d’atteindre plus de 206.000 commerçants contrôlés en fin d’année, à hauteur de 17.000 commerçants/mois.

Ces opérations sont assurées par les inspecteurs et les agents relevant de cette direction, répartis sur 374 équipes. La wilaya d’Alger compte 78 marchés de détail (marchés couverts), 46 marchés de proximité et quatre zones d’activité, à savoir: El-Djorf, Bab Ezzouar, El-Hamiz, Gué de Constantine et Jolie vue. Elle compte également plus de 460 commerces, 6 abattoirs, 53 abattoirs pour volailles et une pêcherie, selon le même site.

(APS)