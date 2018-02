CongrÃ¨s sur le sÃ©curitÃ© alimentaire en Afrique : des chercheurs de 12 pays a Oran

Plus de cent chercheurs algériens et étrangers ont proposé leur contribution aux travaux de la 18e édition du Congrès sur "la sécurité alimentaire et le développement durable en Afrique" prévu en avril prochain à Oran, a-t-on appris hier du président du comité d'organisation. "Au total, 104 chercheurs ont manifesté leur intérêt pour participer à la nouvelle édition de ce Congrès qui se tiendra pour la première fois en Algérie", a précisé Abdelkader Bekki, dans une déclaration à l'APS, à la suite de la clôture de l'appel à contribution.

"La participation algérienne sera majoritaire à cette rencontre, avec une soixantaine de compétences des universités et instituts de recherche agronomique de dix-sept wilayas du pays", a fait savoir M. Bekki, également directeur du Laboratoire de Biotechnologie des rhizobiums et amélioration des plantes (LBRAP), relevant de l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella". Les chercheurs étrangers sont issus, quant à eux, de douze pays, à savoir l'Angleterre, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie.

"Une réunion du Comité scientifique du Congrès se tiendra prochainement pour examiner les communications proposées par les postulants et procéder à la sélection de celles qui correspondent le mieux aux objectifs ciblés", a indiqué cet universitaire. Il a rappelé, à ce titre, que le Congrès est initié par l'Association africaine pour la fixation biologique de l'azote (AAFBA) dans le but de "promouvoir la généralisation de ce procédé non polluant qui permet d'améliorer la production agricole et de garantir la sécurité alimentaire". Les thématiques retenues dans ce cadre portent, entre autres, sur "la fixation de l'azote et la sécurité alimentaire", "la production et commercialisation de bio-engrais", "l'interaction sol-plante-micro-organismes", et "la fixation de l'azote et protection des écosystèmes".

"Le Congrès verra aussi la passation de la présidence de l'AAFBA à l'Algérie qui en est membre fondateur", a signalé Abdelkader Bekki. (APS)