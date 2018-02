Environnement : Impliquer Les jeunes

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé, hier à Djelfa, que son département ministériel accorde un intérêt particulier à la formation dans le recyclage des déchets dans les régions dotées de Centres d’enfouissement technique (CET). Dans une conférence de presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya de Djelfa, Mme Zerouati a déclaré que l’orientation des jeunes vers la formation dans le recyclage dans les régions dotées de CET, offrait de grandes opportunités de travail et contribuait à la création de richesse, d’autant plus que ce domaine renferme une valeur ajoutée économique. «Ce domaine permet d’atteindre deux objectifs. Le premier étant la préservation de l’environnement et le développement des moyens pour en faire un levier économique par excellence, et le deuxième sera l’intégration des jeunes dans ce créneau, ce qui répond à notre stratégie», a expliqué la ministre. Par ailleurs, Mme Zerouati a souligné que ses services s’intéressaient à la formation des enfants et leur sensibilisation quant à l’importance de la préservation de l’environnement afin d’en faire, à l’horizon 2030, des citoyens respectueux de l’environnement et honorer les engagements envers la communauté internationale. Concernant la situation d’austérité, la ministre a rappelé les dépenses de l’Algérie dans le cadre des programmes quinquennaux et durant les quinze dernières années (2000-2015), qui «s’élèvent à près de deux milliards de dollars, ce qui a permis la création d’infrastructures». La première responsable du secteur a précisé que «son secteur était le seul qui n’a pas besoin de budget, car comptant sur les taxes et impôts imposés aux entreprises classées, outre existence d’un Fonds de l’Environnement et du Littoral qui draine d’importantes ressources financières». S’agissant du problème des déchets de la tannerie de Djelfa, notamment avec l’arrêt de la station d’épuration depuis plusieurs années, la ministre a indiqué que «cette question compte parmi les préoccupations de son secteur», ajoutant qu’une «commission sera installée pour le contrôle rigoureux de toutes les entreprises industrielles». (APS)