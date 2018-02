Retour de la stabilitÃ© en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo , M. Messahel reÃ§oit la reprÃ©sentante spÃ©ciale du SG de lâ€™ONU, LeÃ¯la Zerrouki

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu, hier à Alger, Mme Leïla Zerrouki, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. A cette occasion, M. Messahel "a renouvelé ses félicitations à Mme Zerrouki en soulignant que cette nomination témoigne de la confiance qui est placée en sa personne par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et vient sanctionner son parcours exceptionnel au service de la cause de la paix", précise la même source.

Au cours de cette entrevue, M. Messahel "a réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts onusiens en faveur du retour de la stabilité en République démocratique du Congo", conclut le MAE. (APS)