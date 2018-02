MÃ©decins rÃ©sidents : Le CAMRA disposÃ© Ã  poursuivre le dialogue

«Toutes les revendications soulevées par les médecins résidents en grève depuis plusieurs semaines ont été examinées», a affirmé le coordinateur de la commission sectorielle en charge du dossier des médecins résidents. M. Saleh Eddine Dib, qui met en avant l’importance et la sérénité met l’accent sur la bonne foi des services du ministère de la Santé qui veillent et œuvrent sans relâche à trouver des solutions à ces revendications, voulant pour preuve l'ouverture des négociations.

«J’appelle les médecins résidents à mettre fin à leur mouvement et à faire prévaloir le dialogue et la négociation en vue de parvenir à des solutions consensuelles, satisfaisantes pour toutes les parties», a-t-il dit. De son coté, l'inspecteur général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Omar Beredjouane, avait affirmé que le dialogue entre les représentants des médecins résidents et les membres de la commission sectorielle se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine en cours. «La plateforme des revendications comprend 24 préoccupations dont plusieurs ont été acceptées y compris le regroupement familial, l'accès aux œuvres sociales, le droit de bénéficier d'une journée pédagogique, l'association d'un représentant du corps à la commission chargée de leur affectation dans les régions et d'un autre représentant, selon la spécialité, aux commissions nationales d'expert», a-t-il expliqué. Dans le cadre du service civil, les médecins résidents bénéficient d'un logement de fonction décent et d'une prime d'installation allouée par les collectivités locales sur instruction du Premier ministre, et dont le cadre juridique est en voie d'élaboration, en prenant en compte les zones d'affectation. S'agissant de l’abrogation de l’obligation du service civil, M. Beredjouane a expliqué que cette revendication «ne peut être discutée car ce service est consacré par la loi 10-84 pour assurer une répartition équitable des compétences et garantir un accès gratuit aux soins pour tous les citoyens». Pour ce qui est du dossier des indemnités, l'inspecteur général du ministère de la Santé a fait savoir que la commission «a refusé de trancher définitivement étant donné que cette question concerne tous les secteurs relevant de la fonction publique». Il invite en outre le gréviste à reprendre les cours et le travail. «Le malade a vraiment besoin de vous», a-t-il dit. Quant aux spécialités concernées par le service civil, le même responsable relève par ailleurs que «sur les 67 spécialités, le nombre de celles concernées par ce service a été réduit de 38 à 20». De son côté, le représentant du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), Mohamed Taileb a affirmé que la majorité des propositions approuvées par la commission font partie des «acquis déjà réalisés par le corps mais non appliqués sur le terrain», ajoutant que «cette commission n'a rien apporté de nouveau». M. Taileb a affiché sa disponibilité à poursuivre le dialogue dans le cadre de la commission sectorielle, exprimant le souhait de la voir parvenir à des solutions «efficaces», d'ici la fin de semaine.



Volonté réelle des pouvoirs publics de trouver un terrain d’entente



Dans cette optique, il convient de mettre en exergue la volonté réelle des pouvoirs publics qui n’ont ménagé aucun effort pour accéder favorablement à la majorité des revendications formulées par les médecins grévistes. Le sens de l’écoute, le dialogue privilégié, la disponibilité quant a apporter les mieux adaptés aux doléances exprimés, ce sont les points forts qui ont caractérisé la démarche réservée par les pouvoirs publics dans leur gestion du dossier des médecins résidents, toujours au devant d’actualité.

Le Premier ministre lui même a apporté son concours et s’est «impliqué» à même de favoriser l’émergence d’une entente entre la tutelle de la santé et les grévistes. En effet, M. Ahmed Ouyahia a proposé, après concertation, une prime d’installation qui sera accordée par les collectivités locales aux médecins, comme l’a annoncé le ministre de la Santé, de la Population et de la reforme hospitalière. La fourchette de cette prime n’a pas encore été arrêtée mais elle sera établie en fonction des zones et après création de cadre juridique. S'agissant de cette prime d'installation dans les 04 wilayas du grand Sud,Tamanrasset, Tindouf, Ilizi et Adrar, l'inspecteur général du ministère de la Santé, M. Beredjouane a précisé qu'elle n'a pas encore été fixée, qualifiant de «fausses» les informations faisant état d'un montant de 20.000 DA.

Sarah A. Benali Cherif