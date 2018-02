Protection de lâ€™enfance : Le reprÃ©sentant de lâ€™UNICEF Ã  SÃ©tif

Le wali de Sétif, Nacer Maskri, a reçu dimanche au siège de la wilaya, le représentant du fond des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), M. Marc Lucet qui effectue une visite de travail dans cette wilaya classée comme étant une circonscription pilote de par les activités qui y sont déployées à différents niveaux au titre de la protection de l’enfance d’une manière générale et des enfants contre les dangers de l’internet. Durant trois jours, M Marc Lucet, accompagné du représentant du ministère de l’Education nationale et au niveau local des directeurs en charge de ce secteur, celui de la solidarité nationale, de l’association «Insaf» pour la protection de l’enfance, s’est rendu dans plusieurs établissements relevant de ces secteurs où il s’est enquis des mécanismes mis en œuvre à l’effet de protéger les enfants des dangers liés à l’utilisation de l’internet qui, bien que se voulant un excellent moyen pour aller à la découverte du monde et partant contribuer à l’éducation des enfants, n’est pas sans présenter certaines contraintes qui nécessitent aujourd’hui, une compréhension des enjeux de cet outil et appellent à une navigation vigilante.

F. Zoghbi