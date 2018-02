GrÃ©ve du secteur de lâ€™Ã©ducation Ã  BÃ©jaÃ¯a : Mme Benghabrit reÃ§oit les reprÃ©sentants du CNAPESTE

Au moment où la ministre de l’Education nationale Mme Nouria Benghebrit reçoit les représentants du Bejaia du CNAPESTE de Bejaia, pour tenter de trouver des solutions qui mettraient fin à la grève dans cette wilaya, la coordination des syndicats de l’éducation annonce une grève générale les 20 et 21 février.

En effet, les représentants des cinq syndicats que compte la coordination syndicale de l’éducation, à savoir l’Unpef, le Snapeste, le SNTE, le Satef et le Cela, se sont réunis dimanche au siège de l’Union nationale des professionnels de l’éducation et de la formation (Unpef) à Alger, dans la perspective de se solidariser dans le mouvement de débrayage

La réunion a également permis aux syndicats de faire le point sur «la situation sociale et professionnelle dégradée que vivent les professionnels du secteur de l’éducation et l’érosion du pouvoir d’achat qui a affecté directement les travailleurs ainsi que le recul prémédité des libertés syndicales et l’absence de véritable prise en charge des dossiers et inquiétudes soulevées», peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné la réunion de la coordination.

Plusieurs revendications ont été formulées, dont celles relatives à l’adoption d’un régime indemnitaire incitatif, la révision de la grille salariale en fonction de l’inflation, l’attachement aux revendications soulevées dans le cadre de l’intersyndicale, la révision de la loi fondamentale du secteur de l’éducation, l’application immédiate de la décision présidentielle de revalorisation des diplômes DEUA et licence, la création d’un nombre suffisant de postes pour tous les grades et l’augmentation de la rémunération des heures supplémentaires.



Une commission du ministère pour évaluer le problème de la direction de l’éducation de Bejaïa



Par ailleurs et en ce qui concerne la réunion qui a eu lieu hier, entre Mme Benghabrit et les représentants du Cnapeste-Béjaia, il a été décidé de déléguer une commission du ministère de l’éducation pour évaluer la situation au niveau de la direction de l’éducation et prendre en charge les problèmes qui se posent dans cette wilaya. Ceci d’autant que Mme Nouria Benghebrit avait affirmé ce dimanche à Tizi-Ouzou, sa disponibilité à rencontrer les représentants de la wilaya de Bejaïa de ce syndicat, car, a-t-elle précisé, ce n’est pas le bureau local qui a lancé la grève illimitée dans le secteur de l’éducation. «Ce que j’ai refusé, a-t-elle précisé, c’est de recevoir les représentants du bureau national de ce syndicat initiateur de l’arrêt de travail illimité qui a débuté le 30 janvier dernier tant que cette grève qui est anti-règlementaire n’a pas été levée», a-t-elle souligné.

Mme Benghebrit a observé que le taux de suivi de cette grève illimitée est en continuelle baisse depuis le 30 janvier. «Il a encore baissé aujourd’hui (dimanche) comparativement à jeudi dernier, cela est le signe d’une prise de conscience de la part des enseignants que je remercie», a-t-elle poursuivi en ajoutant que l’intérêt de l’élève doit primer sur toute autre considération. L’école algérienne a besoin d’être protégée, a souligné la ministre qui a appelé à la conjugaison de tous les efforts tout en rassurant que son département veille à régler dans le cadre de ses prérogatives tous les problèmes socio-professionnels du secteur de l’éducation. Interrogée sur la rencontre interne avec les partenaires sociaux qu’elle avait tenu la veille au soir au siège de la wilaya, Mme Benghabrit a indiqué que celle-ci a été marquée par des propositions extrêmement intéressantes. «Je vais étudier ces propositions et préoccupations avec mes équipes au niveau du ministère pour y apporter des solutions», a-t-elle ajouté en regrettant l’absence à cette rencontre du coordinateur de wilaya du Cnapeste en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le directeur local de l’éducation.

À une question sur les ponctions sur salaires des enseignants grévistes et la révocation des grévistes après la procédure légale, la ministre a rappelé qu’il s’agit de mesures règlementaires prévues par la loi.

Nous suivons les aspects juridiques, et en ce qui nous concerne, du moment que la justice a déclaré la grève du Cnapeste illégale et a tranché pour la reprise des cours, nous sommes tenus d’appliquer la loi, a-t-elle expliqué. Mme Benghabrit a souligné que la préoccupation de son département face à cette grève illimitée qui perturbe l’élève est la continuité des cours d’où l’instruction donnée par son département aux directeurs d’établissements de procéder au remplacement provisoire des grévistes, relevant qu’il n y a aucun établissement scolaire qui est totalement paralysé par cette grève.

Salima Ettouahria