Contrats de 147.000 bÃ©nÃ©ficiaires de lâ€™ex-filet social : Prolongation jusquâ€™Ã  fin 2019

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé, hier à Tissemsilt, le prolongement des contrats de 147.000 bénéficiaires de l’ex-dispositif du filet social au niveau national jusqu’à la fin de l’année 2019. Au cours d’un point de presse, animé en marge d'une visite d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt, la ministre a assuré que les bénéficiaires de ces contrats ont été pris en charge en septembre dernier et intégrés au programme d’insertion professionnelle, pour prolonger ensuite leurs contrats jusqu’à fin 2019. Elle a insisté sur la nécessité d’accompagner cette catégorie en vue de son intégration définitive dans le monde du travail. Mme Eddalia a indiqué que son département a procédé à la mise à jour et à l'assainissement des listes des bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire de solidarité (IFS), comme elle a annoncé de nouveaux quotas au titre du programme d’insertion sociale destiné aux diplômés universitaires. Elle a rappelé que son département ministériel déploie des efforts pour prendre en charge des enfants autistes en réservant des classes spéciales au niveau des centres psychopédagogiques des enfants déficients, pour leur assurer un accompagnement permanent. En matière de formation du mouvement associatif, Mme Eddalia a rappelé le lancement des programmes de formation au profit des associations , selon leur demande et leurs besoins, soulignant que la formation des associations est une des missions principales dévolues à son département. Par ailleurs, la ministre a annoncé l’octroi à la wilaya de Tissemsilt, cette année, d’un quota supplémentaire de 1.600 nouveaux postes, au titre de l’emploi temporaire du programme d’insertion sociale, l’octroi de l’indemnité d’insertion des diplômés universitaires, 600 autres concernant l’IFS destinées aux personnes nécessiteuses. Un autre quota de 1.600 microcrédits est alloué, en plus de la formation de 400 jeunes porteurs de projets, au titre du dispositif du microcrédit.



Un dictionnaire de la langue des signes



Un dictionnaire de la langue des signes algérienne destiné aux handicapés auditifs, comprenant plus de 1.500 mots les plus usités en arabe, français et langue des signes, vient d'être publié par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Cet ouvrage, qui comprend 29 thèmes de la vie quotidienne avec illustrations, sert de moyen de communication pour les handicapés auditifs entre eux et avec le reste de la population. Il permet aussi de développer les capacités des handicapés auditifs, de satisfaire leurs besoins et de faciliter leur participation dans les différentes activités. Avec l'édition de ce dictionnaire, le secteur de la Solidarité nationale met à la disposition de cette frange de la société, pour la première fois depuis indépendance du pays, la première édition du dictionnaire de la langue des signes qui reste un «outil efficace pour la communication avec les personnes sourdes et pour la promotion de leur insertion dans les différentes activités». (APS)