Une dÃ©lÃ©gation du conseil de la nation visite des structures de la sÃ»retÃ© nationale : SÃ©curitÃ© et proximitÃ©

Une mission temporaire d'information, formée par la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme du Conseil de la nation, a effectué hier une visite sur terrain à nombre de structures de sûreté dans la wilaya d'Alger, pour s'enquérir de leur fonctionnement.

À cet effet, la mission s'est rendue au siège de la sous-direction de la police scientifique et technique, au siège de commandement et de contrôle, ainsi qu'au siège de la sûreté de la wilaya d'Alger. La création de cette mission temporaire intervient en application de l'article 134 de la Constitution qui permet aux commissions permanentes des deux chambres du Parlement — dans le cadre de leur règlement intérieur — de former une mission temporaire d'information sur un sujet précis ou une situation donnée. Le règlement intérieur de chaque chambre fixe les dispositions auxquelles est soumise la mission. Lors de cette visite, des explications sur le fonctionnement des différents services relevant de ces structures ont été fournies à cette mission. Le directeur de la police judiciaire, le contrôleur de police, Feragh Ali, a présenté un exposé exhaustif sur l'action de la sous-direction et les principaux équipements utilisés dans les investigations, outre les méthodes de travail des équipes de sécurité aux plans local et national.

M. Feragh a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, à la formation et à la mise à niveau de la ressource humaine, ainsi qu'à l'acquisition d'équipements de pointe, pour être au diapason des derniers développements en matière de police scientifique. Au centre de commandement et de contrôle, des explications ont été fournies sur son fonctionnement, ainsi que les équipements utilisés, notamment en ce qui concerne les caméras de contrôle et la méthode de leur répartition sur le territoire national. Le directeur des moyens techniques à la DGSN, le contrôleur de police Zinedine Maakouf, a mis en avant les missions assignées au Centre, à l'instar de la fluidité du trafic routier et la récupération des voitures volées au niveau national.

Il également présenté un exposé sur les méthodes de fonctionnement du système de surveillance par caméras et les mécanismes de coordination aux niveaux local et national. Pour sa part, le chef de la sûreté de wilaya d'Alger a présenté à la délégation, au niveau de son siège, un exposé sur l'activité de ses services, notamment les démarches suivies en matière du placement en garde à vue, tout en présentant les équipements techniques et les systèmes informatiques utilisés.

À l'issue de cette visite, le président de la mission d'information temporaire, président de la commission élargie des affaires juridiques et administratives du Conseil de la nation, Mohamed Mani a salué, dans une déclaration à la presse, les efforts consentis par les cadres et agents de la DGSN en matière de protection des individus et des biens, valorisant, en outre, la stratégie suivie par le commandement de la Sûreté nationale, notamment son attachement à la formation continue de la ressource humaine et à l'acquisition d'équipements de pointe.

«Le haut niveau de la performance des différents services de la DGSN a permis à cet organe d'occuper une place importante aux niveaux arabe et africain, et d'acquérir une expérience qui intéresse plusieurs pays.» (APS)