Conseil constitutionnel : Mme Khadidja Ichkour Ã©lue reprÃ©sentante de lâ€™APN

L'Assemblée populaire nationale (APN) a procédé, hier, à l’élection d'un député en qualité de membre au Conseil constitutionnel. À l’issue de ce vote qui s'est déroulé en séance plénière, présidée par le président de cette institution parlementaire, M. Saïd Bouhadja, et les deux vice-présidents, MM. Touhami Habib et Ayoub Chraïtia, c’est la députée du parti du Front de libération nationale (FLN), Mme Khadidja Ichkour, qui a été élue à la majorité. Magistrat et ancienne avocate, Mme Abbad Khadidja, épouse Ichkour, a remporté 302 voix, contre 28 abstentions, sur un total de 242 députés présents et 85 procurations.

Aussi, et étant donné que le groupe parlementaire des indépendants avait annoncé le retrait de son candidat, le député Abi Mohamed Ismaïl, avant le début des élections, le vote s’est donc déroulé à main levée, conformément à la loi lorsqu'il s'agit d'un candidat unique. Avant de procéder au vote, le président de l'APN, Saïd Bouhadja, a rappelé que l'élection du représentant de l'APN au sein de cette instance constitutionnelle s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions constitutionnelles, initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et consacrant le rôle du Conseil constitutionnel à travers la révision de sa composante, la durée des mandats et l'élargissement du droit de saisine aux députés des deux chambres du Parlement.

En effet, et en vertu des dispositions de l’article 183 de la Constitution révisée en 2016, le Conseil constitutionnel est composé de «douze (12) membres, dont quatre (4) sont désignés par le Président de la République, dont le Président et le vice-président du Conseil, deux (2) élus par l'Assemblée populaire nationale, deux (2) élus par le Conseil de la nation, deux (2) élus par la Cour suprême et deux (2) élus par le Conseil d'État».

Le même article de la Loi fondamentale souligne qu’en cas d'égalité de voix entre les membres du Conseil constitutionnel, la voix de son Président est prépondérante. Il est à noter qu’«aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge, mission, ainsi que toute autre activité ou profession libérale». Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. De l’avis de M. Bouhadja, l’'élargissement des prérogatives du Conseil constitutionnel est un acquis précieux et un choix judicieux pour la consolidation des fondements de la démocratie et la consécration du principe de l'équilibre entre les pouvoirs, en tant que socle de l'édification de l'État des institutions et de l'ancrage de la démarche démocratique. Cette institution constitutionnelle joue un rôle vital dans la «consécration» des fondements de l'État de droit et veille à garantir la conformité des textes juridiques et règlementaires aux dispositions de la Constitution», a ajouté le président de l’APN.



Le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution



La qualité de membre au sein du Conseil constitutionnel revêt, indique-t-il, une «importance capitale, au vu de la lourde responsabilité qu'aura à remplir le représentant de la chambre basse du Parlement, notamment à la lumière des nouvelles conditions de candidature, dont l'âge, le niveau d'instruction et l'expérience», des conditions qui, a-t-il dit, «sont de nature à renforcer l'efficacité du représentant au sein du Conseil constitutionnel». Les membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés doivent effectivement répondre à un certain nombre de conditions. Ils doivent impérativement être âgés de quarante (40) ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection, mais aussi jouir d'une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins dans l'enseignement supérieur dans les sciences juridiques, dans la magistrature, dans la profession d'avocat près la Cour suprême ou près le Conseil d'État, ou dans une haute fonction de l'État. Le communiqué publié le 31 janvier dernier par l’APN avait, pour rappel, indiqué que le bureau avait «statué sur les dossiers de candidature pour le renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel, et relevé que ces dossiers répondaient aux conditions du président du Conseil constitutionnel. Les autres membres du Conseil constitutionnel remplissent les conditions prévues dans les instructions données en la matière, sachant que les groupes parlementaires du parti du Front de libération nationale (FLN) et des Indépendants ont présenté des candidats». Comme le Conseil constitutionnel doit également avoir une représentation du Conseil de la nation, pas plus tard de la semaine dernière, le sénateur issu de Médéa, M. Djerbaâ Ali (RND), a pu accéder à la composante du Conseil constitutionnel en qualité de membre, et ce après un vote de 26 voix en sa faveur, contre 16 voix qui étaient au profit de son concurrent Oussahla Mohamed Rédha d’Aïn Témouchent. À retenir, le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Il étudie, dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles et des élections législatives, et proclame les résultats définitifs de toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent. Cette institution est dotée de l'autonomie administrative et financière, comme le précise l’article 182 de la Constitution révisée en mars 2016.

