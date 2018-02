Une dÃ©lÃ©gation du MEDEF aujourdâ€™hui Ã  Alger : Vers la crÃ©ation du Conseil dâ€™Affaires AlgÃ©ro-FranÃ§ais

«Une délégation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), conduite par son président, M. Pierre Gattaz, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de trois jours à Alger», a-t-on appris du FCE. «À cette occasion, une cérémonie de signature d’un accord entre le FCE et le Medef portant création du Conseil d’affaires algéro-français sera organisée demain à l’hôtel El-Aurassi», a précisé la même source. Il convient de rappeler que l’ambassadeur d’Algérie à Paris, M. Abdelkader Mesdoua, a annoncé récemment sur son compte Twitter, la visite de cette délégation du MEDEF et qui sera, a-t-il dit, «composée de nombreux chefs d’entreprise, pour le développement économique entre les deux pays».

«Cette démarche, précise le FCE, s’inscrit dans la perceptive de renforcement des relations économiques et de mobiliser les entreprises des deux pays pour fonder de nouveaux partenariats et de favoriser ainsi la promotion des relations économiques, commerciales et industrielles entre l’Algérie et la France.» La visite de cette importante délégation confirme, encore une fois, la volonté commune de construire l’avenir des relations économiques entre les deux pays. Il convient de dire que tous renforcement et consolidation des relations bilatérales, notamment économiques, entre les deux pays, constituent, sans nul doute, la force motrice qui boostera les entreprises des deux pays à travailler ensemble. M. Pierre Gattaz avait déclaré, à cet effet, que les jeunes entrepreneurs algériens font preuve de vrais atouts, et qu’il a de très bons liens avec certains chefs d’entreprises d’Algérie. «Notre volonté au MEDEF, dit-il, que ce soit en matière de business ou d’actions pour la jeunesse, est de délivrer du concret avec nos homologues algériens.» En marge de cette cérémonie, un Forum d’affaires sera organisé en 04 workshops thématiques : le numérique, les énergies renouvelables, le partenariat public-privé et la sous-traitance. Il y a lieu de rappeler qu’à l’occasion de la tenue à Paris de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), en décembre 2017, coprésidé par les Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Edouard Philippe, onze accords de coopération ont été signés touchant plusieurs secteurs, dont l’économie, la santé, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la culture. Les deux parties, qui ont relevé le contexte «particulier» de la tenue des travaux au lendemain de la visite d’amitié et de travail en Algérie du Président Macron, ont souligné la qualité des relations bilatérales et de la coopération «appelées» à se développer et à se densifier davantage. C’est ainsi que les membres de deux délégations ont fixé le nouveau Document Cadre de Partenariat (DCP) pour les années 2018-2022, étant donné que le précédent (2013-2017) était arrivé à échéance.

Makhlouf Ait Ziane