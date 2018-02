Idoom Fibre : Lâ€™offre concerne les clients raccordÃ©s au FTTH de 5 wilayas

L’offre Idoom Fibre, lancée officiellement mardi dernier à Alger, sera déployée, dans une première phase, dans 5 wilayas du pays, et concernera exclusivement les clients raccordés au réseau FTTH (Fiber to the Home ou fibre optique jusqu’au domicile) qui permet un débit internet jusqu’à 100 Mégabit/s pour le résidentiel, a-t-on indiqué hier auprès d’Algérie Télécom (AT). Cette offre, qui sera déployée, dans un premier temps, dans les wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Blida, Bouira et Oran, est destinée aussi bien aux clients résidentiels qu’aux entreprises dont la ligne est connectée au réseau FTTH, une technologie qui utilise la fibre optique de bout en bout c’est-à-dire depuis les infrastructures de l’opérateur AT jusqu’au modem du client, a précisé à l’APS, M. Sofiane Lounis, chef de département des nouveaux services à Algérie Télécom. Avec Idoom Fibre, le client peut bénéficier d’un débit allant jusqu’à 100 Mégas, contre 1 à 20 Mégas pour une connexion ADSL classique (internet haut débit), qui utilise soit de la fibre optique raccordée au modem via une paire de cuivre soit un réseau filaire entièrement en cuivre.

L’offre est composée d’un accès internet allant de 2 Mbit/s à 100 Mbit/s et d’une ligne fixe avec un forfait d’appels illimités pour le résidentiel, avec pour avantages des débits de téléchargement (en émission et réception) largement supérieurs à ceux de l’ADSL et un temps de latence considérablement réduit permettant de regarder la télévision en haute définition (HD) et l’ultra HD/4K.

Les possibilités de saturation de la connexion en heures de pointe sont, quant à elles, quasiment nulles. Les tarifs resteront les mêmes que ceux appliqués pour les abonnements ADSL jusqu’à 20 Mbit/s (1.600 DA pour 1 Mbit/s, 2.100 DA pour 2 Mbit/s, 3.200 DA pour 4 Mbit/s, 5.000 DA pour 8 Mbit/s et 7.900 DA pour 20 Mbit/s). En ce qui concerne l’offre de 50 Mbit/s, l’abonnement mensuel sera de 15.000 DA et celui de 100 Mbit/s de 24.000 DA. Il faudra ajouter à ces nouveaux tarifs le coût d’acquisition d’un nouveau modem adapté à la fibre optique qui revient à 15.000 DA à Algérie Télécom, mais devrait être proposé à un prix inférieur non encore communiqué. Pour souscrire à Idoom Fibre, il faut que l’immeuble ou le quartier soit éligible au réseau en fibre optique. Si le domicile se trouve dans un immeuble, le raccordement à la fibre s’effectue en 2 étapes : le réseau est tout d’abord déployé dans l’immeuble (c’est le déploiement horizontal), ensuite, la fibre est déployée verticalement, c’est-à-dire dans la colonne montante de l’immeuble, jusqu’au modem via une prise optique. Le client signera un contrat commun pour la téléphonie fixe et l’internet. Les frais de raccordement ainsi que les frais de mise en service et l’installation de la prise optique dans le domicile sont à la charge d’AT, sous réserve d’éligibilité et avec un engagement de 12 mois. Le rechargement du compte Idoom Fibre se fait via les cartes de rechargement et tickets disponibles au niveau des agences commerciales d’AT, chez les revendeurs agrées (buralistes, cybercafés...) et via l’espace client (https://ec.algerietelecom.dz) par le biais du e-paiement ou la carte CIB (espace non encore activé pour cette offre). Il est à relever que les clients d’Algérie Télécom des 48 wilayas du pays déjà raccordés à un réseau internet d’Algérie Télécom, comme le réseau MSAN, ne sont pas éligibles à l’offre Idoom Fibre.



Idoom Fibre concernera les nouvelles cités non encore raccordées à Internet



Le directeur général d’Algérie Télécom, Adel Khemane, a indiqué que l’intégralité des nouvelles constructions, dans le cadre du programme national du logement, seront dotées de cette nouvelle technologie. Les anciens quartiers et cités souffrant du problème de débit et de la qualité de service seront, quant à eux, modernisés selon un programme mis en place par AT. Le réseau FTTH sera déployé au niveau des agglomérations les plus dynamiques.

Les nouvelles cités AADL, LPP, promotion immobilière et logements sociaux devront être automatiquement équipées par cette technologie ainsi que les grandes entreprises, les PME/PMI et les services publics (notamment les établissements universitaires et scolaires). Cela représente pour Algérie Telecom, 725 communes, réparties sur 48 wilayas regroupant plus de 1,5 million de nouveaux logements recensés, a-t-il estimé. De son côté, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, qui a procédé mardi dernier au lancement officiel d’Idoom Fibre depuis la wilaya de Bouira, a assuré que la technologie du FTTH «sera élargie à tout le territoire national».