Regard : Sauvons nos trottoirs !

Encore et toujours des atteintes, à l’ordre établi, au paysage général, au droit de la libre circulation, dûment accordée, par la loi, au piéton. Cet autre, ce mal aimé qui semble tant déranger certains automobilistes et plus particulièrement, les fameux détenteurs de doctorats ès «anarchie» qui excellent en tout cas dans l’art des stationnements géométriques et ridicules, très souvent. Garer sa voiture, chez-nous —ce n’est un secret pour personne— est tout un monde. Voir tous ces véhicules en folie, sur nos trottoirs, ne fait, à vrai dire que confirmer le principe de la démonstration de force pour ranger sa voiture, notamment à Alger. Les interdits, le respect de l’autre, ne préoccupent plus tous ces responsables de la grande «pagaille» avec laquelle, il est difficile de s’accommoder, il faut bien l’admettre. C’est dur d’être piéton, on est tenté de dire, quand on voit ces enfants, ces personnes âgées et ces handicapés, shooté de l’autre côté ; à savoir, la chaussée, pour circuler. La sécurité de ces personnes est tous les jours menacée, à chaque déplacement, avec des trottoirs qui ne servent plus aux piétons mais aux voitures. Le code de la route, le code d’urbanisme consacre pourtant ces espaces à une catégorie autre que les automobilistes, néanmoins ceci reste aujourd’hui, pour tous ces contrevenants un simple détail, sans grande importance. En d’autres termes, ce n’est que du noir sur blanc, sans plus. Ça ne se passe que chez-nous, malheureusement ces dépassements injustifiables et inadmissibles quand bien même le nombre de parkings à Alger serait insignifiant, comparé aux nombre de véhicules qui se déplacent sur la capitale tous les jours. Aujourd’hui, nos trottoirs «filent» du mauvais coton, c’est un fait, avec le nombre effrayant de véhicules utilisés à des fins autres celles pour lesquels ils sont destinés. Réhabiliter l’espace piéton est plus que nécessaire pour que la ville retrouve son véritable aspect. Il est temps, de mettre un terme à ce fléau qui prend de l’ampleur dans tous les quartiers, privés d’espace aussi vitaux que les trottoirs. Sévir, réprimer pour libérer ces derniers des «intrus» est impératif.

Samia D.