Vol de produits psychotropes : Un dangereux dÃ©linquant arrÃªtÃ© Ã  SÃ©tif

Poursuivant leur lutte contre le crime sous toutes ses formes, les éléments de la 6e Sûreté Urbaine relevant de la sureté de la wilaya de Sétif viennent de mettre hors d’état de nuire un dangereux délinquant à l’origine d’un vol par effraction visant une pharmacie implantée au centre de la ville de Sétif et de laquelle il a dérobé une importante quantité de psychotropes, précisément 2.078 comprimés ainsi qu’une somme d’argent estimée à 20 millions de centimes.

Menée suite à un appel parvenu aux service de police de la 6e Sûreté urbaine par le canal du 15 48, faisant état d’un vol par effraction d’une pharmacie à une heure tardive de la nuit au centre de la ville de Sétif, cette opération traitée avec minutie s’est traduite immédiatement par l’encerclement des lieux indiqués et partant, une allure suspecte d’un individu portant un sac à dos et qui tentait de prendre la fuite dés l’arrivée des forces de police indique un communiqué de la cellule de communication et des relations générale de la Sûreté de la wilaya de Sétif.

C’est ainsi que le suspect sera très vite maîtrisé et interpellé avec en sa possession une quantité de 775 comprimés psychotropes, une paire de gants et une cagoule qui lui auraient permis d’accomplir au préalable son forfait, tentant par la même de dissimulé toute trace. Comme les services de police parviendront également à récupérer une somme de 20 millions de centime sur le mis en cause.

L’enquête diligentée par les services compétents déterminera que le suspect à agit de nuit en pénétrant dans cette pharmacie par la toiture dont il enlèvera une petite partie pour pénétrer à l’intérieur de cette pharmacie après avoir également fracturé une partie du faux plafond indique le communiqué. L’intensification des investigations permettront aux forces de police de relever que le mis en cause à également dissimulé non loin de cette officine d’une autre quantité de 1.312 comprimés psychotropes et récupérer ainsi une quantité globale de 2.078 comprimés du genre.

A la suite de quoi une procédure judiciaire sera mise en œuvre à l’encontre du mis en cause pour vol qualifié par effraction de nuit et par escalade. Présenté devant le procureur de la république prés le parquet de Sétif, le suspect a été déféré pour comparution immédiate devant le magistrat du siège et placé sous mandat de dépôt.

F. Zoghbi